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Триста переселенцев в Святогорском пансионате могут замерзнуть этой зимой. Чтобы отопить помещения, нет угля и денег. Кроме того, из-за инфляции социальных выплат не хватает на все необходимые продукты, работы в городе нет. Гуманитарные организации неохотно сотрудничают с местными волонтерами, отдавая предпочтение «серой зоне». Всего в Святогорске более шести тысяч вынужденных переселенцев.

На базе отдыха донецкой шахты имени Засядько уже четвертый год живут 300 переселенцев. Предприятие не берет с них ни копейки. Все бы хорошо, говорят люди, но приближается зима, а угля нет. Да и взять его негде. Котлы могут работать только на топливе, добытом в Донецке.

Один вагон угля – это только растопить. На неделю его хватит

«Это шахты имени Засядько пансионат, и они под себя и делали котел, под этот шахтный уголь. Один вагон заказали, но нет финансирования. Но этот один вагон угля – это только растопить. На неделю его хватит. И то, этот уголь не годится. Только высококалорийный нужен. Но хотя бы такой уже дали бы. Вот он лежит, он не горит», – рассказывает слесарь Леонид Константинович.

Просто нереально тяжело с работой

Переселенка из Донецка Надежда Карпенко говорит, что кроме отопления, для нее очень важна работа. Продуктовой гуманитарной помощи не хватает, а заработать деньги здесь негде. Весной, чтобы прокормить детей, нанималась копать огороды.

«С работой очень тяжело. Просто нереально тяжело с работой. Мне сейчас вот надо полностью переучиваться. У меня, как говорится, тоже дети. Учусь, переучиваюсь. Учусь ночью» – говорит женщина.

Женщина жила в районе донецкого аэропорта до 2015-го года, но постоянно жить, прячась в подвалах, невозможно. Она говорит, что боевые действия не прошли мимо психики ее детей.

Если вертолет или самолет пролетит, то кто под кровать, кто в ванную прячется

«Мы даже до сих пор не привыкли. Если вертолеты летают, то все. Это уже паника. У детей и у взрослых панические атаки. Психиатра надо. Это ненормально. Первое время вообще дети боялись. Если вертолет или самолет пролетит, то кто под кровать, кто в ванную прячется. Это страшно!», – вспоминает переселенка.

Бесполезное пособие

Положенных социальных выплат не хватает даже на элементарные продукты. Из-за инфляции цены растут, а соцвыплаты остаются прежними. Об этом переселенка из Донецка Галина Кучер рассказывает гостям из Организации Объединенных Наций.

Скажите, в какой стране мира так относятся к переселенцам?

«Три года назад нам как переселенцам была назначена помощь. На то время, на сентябрь 2014 года, эта сумма составляла 40 долларов. На сегодняшний день эта сумма составляет 25 долларов. Минус еще в том, что подорожали в три раза продукты. Скажите, в какой стране мира так относятся к переселенцам?» – говорит женщина.

Большинство переселенцев в Святогорске кусок мяса не могут себе позволить даже в праздники. Более того, по словам переселенцев, власть не только не заботится о вынужденных мигрантах, но и лишает их базовых гражданских прав.

Где Организация Объединенных Наций? Где защита прав человека? Где это все?

«Почему нас полностью лишили права голоса? Почему мы не имеем права голосовать? Мы движемся в Европу! Мы к ценностям европейским идем. Где Организация Объединенных Наций? Где защита прав человека? Где это все? Где оно работает, если оно здесь – в центре Европы – не работает?», – возмущается переселенка Галина Кучер.

Немодная помощь

Вернуться обратно могут не все. Многим возвращаться просто некуда. А здесь – в мирных городах – о нетрудоспособных переселенцах просто забыли, считают местные волонтеры. Сейчас в тренде помочь «серой зоне», считает руководитель благотворительного фонда «Славянское сердце» Наталья Киркач.

Мы все-таки надеемся, что программы гуманитарные будут распределены равномерно

«Все доноры и все организации ушли работать на серую зону, и как раз вот эти вот города, которые имеют очень большое количество переселенцев, остались практически один на один со своей бедой. Мы все-таки надеемся, что программы гуманитарные будут распределены равномерно, и все переселенцы смогут участвовать в этих программах, независимо от места проживания», – говорит Киркач.

«Необходимо финансирование»

Сложившуюся ситуацию в ООН называют гуманитарным кризисом. Об этом заявила помощница генерального секретаря организации Урсула Мюллер во время визита в Святогорск.

Это гуманитарный кризис!

«Это гуманитарный кризис! И я здесь хочу напомнить людям, что они не забыты гуманитарным сообществом. Хочу донести до гуманитарного сообщества, что нам необходимо финансирование для того, чтобы адекватно реагировать на гуманитарные потребности здесь. Например, для того, чтобы обеспечить уголь для отопления зимой», – заявила Урсула Мюллер.

Для этого, по самым скромным подсчетам, понадобится более миллиона гривен. Где брать такие деньги, не знает никто, ведь проекты Плана гуманитарного реагирования ООН в этом году профинансированы всего на 25 процентов.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)