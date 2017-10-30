Вакцинуватись треба якнайшвидше, проте держава цього не оплачує – представниця МОЗ

Найефективнішою протидією грипу є вакцинування, стверджують лікарі. З цим погоджуються й громадські активісти, однак наголошують, що держава не фінансує вакцинацію навіть груп ризику. Тож українцям лишається купувати вакцину за власний кошт. Також серед порад – не займатися самолікуванням і вчасно звертатися до лікаря, не чекаючи ускладнень.

Треба робити вакцинацію до листопада, аби імунітет мав захисну силу

Завідувачка Центру грипу та гострих респіраторних інфекцій МОЗ Тетяна Дихановська заспокоює: про епідемію грипу в Україні говорити ще зарано, проте вже можна констатувати сезонний підйом рівня захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Убезпечитись, стверджує чиновниця, можна лише за допомогою специфічної профілактики.

«Єдина специфічна профілактика – це вакцинація. Вакцина вже є в аптеках України. Зараз саме той час, коли треба робити вакцинацію до листопада, аби імунітет був напружений і мав ту захисну силу, яка попередить захворювання на грип», – радить вона в ефірі «Ранкової Свободи».

Лікар інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №4 Роман Малинка каже, що поки що ознак початку сезону захворюваності на грип не помітили. При цьому лікар також радить якомога швидше зробити щеплення, щоб убезпечитися від вірусу.

А якщо ви вже потрапили, то оксолінка в ніс або не ходити там, де скупчення народу

«Бажано десь найближчим часом вакцинування проводити. А якщо ви вже потрапили, то оксолінка (оксолінова мазь – ред.) в ніс або не ходити там, де скупчення народу. Якщо висока лихоманка, високі інтоксикаційні прояви, то бажано, звичайно, хоча б викликати свого сімейного лікаря, щоб він щось рекомендував. Самолікуванням бажано не займатися в даному випадку», – запевняє він.

Президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк погоджується з ефективністю вакцинування, але нарікає на відсутність державного фінансування.

Вакцина є, вона дієва, але жодної копійки держава не хоче використати, щоб вберегти групи ризику

«Вакцина таки є, вона дієва, але жодної копійки держава не хоче використати, щоб вберегти – я не кажу всіх, але хоч які-небудь групи ризику. Це люди старшого віку, хворі на серцеві захворювання, в яких ослаблений після інфаркту чи ще якихось захворювань організм, діти до 10-14 років, особливо до п’яти років, які можуть в якихось колективах підхопити вірус і є більший ризик ускладнень», – перелічує громадський діяч.

Друга проблема, за словами Сердюка, полягає в загальній неготовності медичної галузі до напливу хворих на грип.

«В нас в реанімації відсутнє оснащення, відсутні ліки, в деяких реанімаціях навіть відсутній черговий персонал. Тобто один апарат штучного дихання на двох: якщо вже хтось лежить, а привезли когось із грипом – куди його підключати, хай лежить чекає в черзі?» – обурюється він.

Тетяна Дихановська визнає, що державної програми вакцинації наразі не існує, але пояснює це тим, що щеплення проти грипу не є обов’язковим і людина може сама вирішувати, витрачати кошти на вакцину чи ні. Натомість іноді питання вирішується за рахунок місцевих чи корпоративних бюджетів.

Є керівники підприємств, які турбуються за своїх підлеглих. Адміністрація обласна чи районна теж повинна турбуватися за своїх людей

«Є керівники підприємств, які турбуються за своїх підлеглих, керівники, які сидять на місцевих бюджетах. Адміністрація обласна чи районна теж повинна турбуватися за своїх людей», – стверджує Дихановська.

За її даними, найбільше щеплень за кошти місцевого бюджету робиться в Полтавській, Луганській та Рівненській областях, за кошти підприємств – в Миколаївській та Донецькій. Натомість Херсонська, Тернопільська області та місто Київ посідають перше місце за кількістю вакцинацій власним коштом пацієнтів.

Віктор Сердюк радить звертати увагу на симптоми, які дозволять відрізнити грип від звичайної застуди.

«Грип відрізняється від інших гострих респіраторних захворювань тим, що починається… не поступово – нежить, ще щось, потім температура поступово нарощується, а різко, протягом півгодини, кількох десятків хвилин різке підняття температури. При цьому відсутні, особливо на початку, кашель, нежить», – описує він. За словами активіста, міцний організм може впоратися з вірусом за кілька днів, проте в разі ускладнень необхідно звертатись по медичну допомогу. Похід до лікаря Сердюк радить не відкладати, адже це може призвести до фатальних наслідків.

Пару років тому, коли був підйом потраплянь до реанімації, половина людей помирала тому, що відсутнє належне обладнання

«Пару років тому, коли був підйом потраплянь до реанімації, як мінімум половина людей помирала тому, що відсутнє належне обладнання, оснащення, ліки, але це в гострих, критичних для життя станах», – наголошує він.

Тетяна Дихановська звертає увагу на те, що, окрім групи медичного ризику – старші люди та діти, – варто бути обачнішими і тим, хто входить до групи епідемічного ризику.

За статистикою, до груп ризику в Україні відноситься 12 мільйонів осіб

«До людей епідемічного ризику відносяться вагітні, люди, які за своєю роботою спілкуються з великою кількістю людей. Це співробітники закладів охорони здоров’я, освіти, зв’язку, торгівлі, транспорту. За статистикою, до груп ризику в Україні відноситься 12 мільйонів осіб», – пояснює вона.

За словами чиновниці, зазвичай найвищий рівень захворювань спостерігається з середини січня до кінця березня, проте останні два роки показали пік захворюваності в грудні.

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