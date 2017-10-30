Дівчатка теж люди. Як у Киргизстані борються з селективним відбором

Шавкат Тургаєв

Дискримінація за статевою ознакою – традиційна проблема для країн Середньої Азії і Кавказу. Жінка, яка народжує тільки дочок, зазнає утисків від чоловіка.

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Акмоор Юсупова зі своїм дітьми живе у старенькій мазанці на околиці Бішкека. У неї чотири дочки і молодший син, найбільш очікувана дитина в родині. Чотири роки тому Акмоор переїхала сюди з провінції у пошуках кращого життя. Тоді вона навіть не припускала, що їй одній доведеться виховувати п’ятьох дітей.

Чоловік Акмоор завжди хотів хлопчика, але доля дарувала їм тільки дівчаток. Саме це і стало приводом для розладу у родині. Коли Акмоор чекала на п’яту дитину, ультразвук показав, що знову буде дівчинка. Чоловік так сильно засмутився, що покинув все своє сімейство.

Говорив, що дочок навіть людьми не назвеш. Говорив, щоб їх тут більше не було

«Всі друзі мені дорікали, що я не маю сина, – розповідає Акмоор. – Дуже багато про це було розмов. Після народження четвертої дочки почали говорити, ось знову дівчинка. Він щодня пив, а коли приходив, говорив, що дочок навіть людьми не назвеш. Говорив, щоб їх тут більше не було. Я це дуже важко сприймала. Жити не хотілося».

Акмоор розлучилася з чоловіком. Суд зобов’язав його виплачувати щомісяця 6 тисяч сомів аліментів. Це менше ста доларів, але навіть і цих грошей родина не отримує. Чи то іронія долі, чи то лікарі помилилися, але УЗД було помилковим. У Акмоор народився хлопчик Сагинбек. Колишній чоловік, дізнавшись про це, захотів повернутися до сім’ї. Ось тільки Акмоор не змогла йому пробачити.

«Він прийшов, – згадує Акмоор. – Але я сама не захотіла з ним жити. Він не вважав за людей своїх дочок, але коли народився син, раптом захотів помиритися. А дівчатка теж люди».

У киргизьких сім’ях хлопчики традиційно більш бажані, ніж дівчатка. Але подібне явище характерне і для багатьох країн. Існує стереотип, що сини – продовжують рід. Саме вони у цих регіонах успадковують сімейний бізнес.

Найчастіше в сім’ях не займаються розвитком дівчинки

«Найчастіше в сім’ях не займаються розвитком дівчинки. Для хлопчиків створюються всі умови: для них розвиваючі іграшки, гарна освіта, – говорить директор асоціації кризових центрів Толкун Тілекова. – Ці відносини породжує стереотип, що дівчатка бачать себе тільки у сім’ї, в будинку».

Дві старші доньки Акмоор вчаться у школі. Решта поки вдома разом з мамою. Живуть вони бідно і дозволити собі багато чого не можуть. Сама жінка не працює, але ж треба платити за житло. Допомагають батьки-пенсіонери.

«Насилу зводжу кінці з кінцями, – зізнається Акмоор. – Молодші доношують одяг старших. На одну пенсію купую речі одному, з наступної – ще комусь. Коли не вистачає грошей, господар квартири ставиться з розумінням».

Якраз розуміння, за словами експертів і правозахисників, матерям-одиначкам у Киргизстані не вистачає. І це часто змушує жінок йти на відчайдушні кроки.

«На жаль, дізнавшись про те, що стать дитини жіноча, багато хто робить аборти», – зазначає Толкун Тілекова.

Ситуацію, коли жінки воліють переривати вагітність, якщо чекають дівчаток, експерти називають селективним відбором. Фахівці попереджають: сімейні проблеми Акмоор і сотень інших матерів-одиначок в Киргизстані час обговорювати і вирішувати як проблеми державні.

Наслідки цієї проблеми вже відчула Грузія.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»