«Потрібні якісні протези»: студент-розробник показав винахід для поранених на Донбасі

Першокурсник Механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Сікорського представляє на виставці винахід, який розробив разом із викладачами-науковцями. Це колінний суглоб для протезу. Команда шукає інвестиції: необхідно 60 тисяч доларів для завершення розробки і далі винахід зможе потрапити до тих, кому він потрібен. Ринкова ціна протезу за розрахунками складатиме близько 2 тисяч доларів.

Цікавитись винахідницькою діяльністю почав ще у школі, розповідає студент КПІ Михайло Довгополий, а за рік навчання у виші вже зміг себе проявити.

«Мені хотілося чимось таким займатися, а тут якраз волонтери звернулися до мого наукового керівника і, відповідно, до інших членів нашої команди з вирішенням проблеми протезування», – розповідає студент-розробник у коментарі Радіо Свобода.

Орієнтовані на українців

Михайло Довгополий відповідає чітко і швидко на всі запитання зацікавлених, бо представляє розробку з метою відшукати інвестиції. Він починає розмову з того, що дуже багато людей втратили кінцівки через бойові дії на сході України і їм потрібні якісні протези.

Українські протези не здатні дуже добре функціонувати, а закордонні аналоги є дуже дорогими, пояснює студент. До того ж закордонні екземпляри Михайло Довгополий називає неергономічними, тобто термін їхнього використання триває 5-6 років. В своїй розробці українські науковці поставили за мету зробити колінний суглоб таким, щоб його можна було використовувати щонайменше 10 років.

«Ми проводили опитування і більшість людей з тих, хто користується сучасними українськими протезами, здебільшого доступними, ними не задоволені: вони можуть в них виконувати якісь дії на території дому, але не можуть в них бігати чи навіть переміщатися сходами», – пояснює розробник.

Зимою не замерзне, і літню спеку витримає

Замість пружин у протезі колінного суглоба використовують спеціальну рідину, яка реагує на магнітне поле.

«Необхідно забезпечити термостабілізацію, щоб людина могла використовувати даний пристрій за будь-яких температурних умов. Тому ми пропонуємо використовувати новітню рідину, яка під дією магнітного поля може змінювати свої характеристики в’язкості», – зазначає Михайло Довгополий.

Перевагою свого винаходу розробники вважають наявність мінімуму електроніки, що забезпечить більш тривале використання протезу суглоба.

«Нам потрібно лише декілька датчиків для зняття параметрів руху і один для знятті температури. У відповідності до показників датчиків, зможемо встановлювати необхідні умови», – пояснює студент КПІ.

Поговоримо про гроші

Розробляли прототип суглоба науковці приблизно рік. На цю роботу пішло близько 1 мільйону гривень, який винахідники отримали у вигляді гранту.

Протез ще не тестували на людях, хоча охочі протестувати його є, зазначає Михайло Довгополий.

«Ми звертались до Київського протезного заводу, його там тестували, але на людях ще не тестували. Вони нам пропонували, щоб ми вже проводили тестування на конкретних людях і люди є , але ми поки ще не надаємо їм цього продукту, бо треба його ще покращувати», – розповідає студент-розробник.

Для того, щоб покращити розроблену технологію команді необхідно близько 60 тисяч доларів, зазначає студент.

Проект «Штучний протез колінного суглоба з адаптивними властивостями» став одним з призерів конкурсу «Sikorsky Challenge 2017». Винахід відзначив Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна».

Розробники сподіваються, що вдасться отримати інвестиції, адже це створить доступним протезування ніг, зокрема, для поранених бійців АТО.

Ринкова ціна такого протезу становитиме близько 2 тисяч доларів. Це доступна ціна, зазначає Михайло Довгополий, до того ж є державні програми які, принаймні частково компенсувати вартість протезів для тих, хто їх потребує, додає він.

У команду входять 8 розробників, переважно викладацько-наукового складу: Олександр Узунов, Ігор Ночніченко, Олександр Галецький, Михайло Довгополий, Сергій Струтинський, Андрій Зілінський і Дмитро Костюк.