Любий друг родини президента України

(Рубрика «Точка зору»)

Головний у ректорській спільноті адепт закону «Про засади державної мовної політики», більше відомого за прізвищами його авторів Вадима Колесніченка і Сергія Ківалова, знову балотується в ректори Національного педагогічного університету України імені Михайла Драгоманова. Мова йде про чинного ректора Віктора Андрущенка.

Нагадаю: під експертним висновком НПУ імені Драгоманова від 07.10.2011 року на підтримку закону Колесніченка-Ківалова, ухваленим до того ж кулуарно, стоїть підробний підпис ректора. Експерти Координаційної ради з питань захисту української мови при КМО «Меморіал» імені Василя Стуса та численні громадські діячі адресували Віктору Андрущенкові лист із повідомленням про вручення і в електронному вигляді, в якому зазначили, що «прихованою метою законопроекту Ківалова-Колесніченка є легітимізація русифікації України, яка здійснюється нинішньою владою на вимогу Росії». Відповіді немає і по цей день.

Діяв і діє Віктор Андрущенко дуже «вправно», розраховуючи на те, що пам’ять українського суспільства недовга. Спочатку він присвоїв звання почесного професора Ліні Костенко, а через півмісяця по тому підписав згаданий експертний висновок, поставивши видатну поетесу в незручне становище. Успішно пересидівши хвилі критики в свою адресу, залучивши на свою підтримку, крім Ліни Костенко, інших видатних і відомих українців (звання почесного професора одержали, зокрема, Герой України Дмитро Павличко і колишній президент України Віктор Ющенко), він наче відмився чи пройшов люстрацію – і тепер з чистою совістю може балотуватися на новий термін.

Скелети в Андрущенковій шафі

Але історія з підтримкою закону «Про засади державної мовної політики», який продовжує шкодити цій самій політиці, то не єдиний «скелет у шафі». Один із претендентів на посаду ректора, кандидат психологічних наук Людмила Пундик на прес-конференції в Укрінформі в квітні 2016 року заявила, що Віктор Андрущенко незаконно віддав в оренду приміщення вишу на вулиці І. Франка під ресторан і коли його будували, «залили бібліотеку, унікальні книжки 17-18 сторіччя».

Великого резонансу набули історії кількох викладачок НПУ імені Михайла Драгоманова, які були запідозрені в сепаратизмі й антиукраїнській діяльності. Так, сестри Інна та Ірина Ковальчук, які працювали на факультеті іноземних мов, вихваляли бойовиків із Донбасу і закликали російську армію «звільнити» Київ від українського уряду.

На тому самому факультеті працювала також «велика риба», професор кафедри російської мови, заступниця Дмитра Табачника, директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева. Соратниця «регіоналів» Олександра Єфремова, Віктора Тихонова, Валерія Голенка. Як депутат Луганської обласної ради 2 березня 2014 року голосувала за проведення «референдуму», оголошення нелегітимними центральних органів виконавчої влади і за надання російській мові статусу другої державної. І це вона робила на посаді директора УЦОЯО.

Відразу після звільнення з цієї посади вона без роботи не залишилася. Обійми їй розкрив ректор НПУ імені Михайла Драгоманова. Громадськість обурилася і звернулася з листом до міністра освіти та науки Лілії Гриневич і Віктора Андрущенка, де було обґрунтовано, чому Ірина Зайцева не може далі викладати в національному виші. Але й цей 171 підпис ректор проігнорував.

Через півтора місяця Сергій Іванов нагадав цю історію і додав нову скандальну інформацію про те, що Ірина Зайцева поєднувала дві професорські посади: одну в НПУ імені М. П. Драгоманова, а іншу – в Луганській державній академії культури і мистецтв імені М. Матусовського на окупованій території.

Незважаючи на це, в липні 2016 року Ірина Зайцева в складі подібних викладачів-сепаратистів із Дніпропетровського та Запорізького національних університетів спокійно відвідала «X Міжнародну науково-практичну конференцію «Російська мова в полікультурному світі» в окупованому Криму, в Ялті. І, як було зазначено в ТСН, це зовсім не бентежило ректора вишу Віктора Андрущенка, тоді як звільнення підлеглої його обурило.

Андрущенко – Зернецька – Марина Порошенко – Петро Порошенко

Постає питання, чому Віктор Андрущенко не звільнив Ірину Зайцеву (вона сама звільнилася і переїхала в Білорусь, до Вітебського державного університету). Відповідь проста: деканом факультету іноземної філології є Алла Зернецька, рідна сестра Марини Порошенко, а Зайцева була науковим консультантом докторської дисертації Зернецької.

Алла Зернецька – русистка. Кандидатська дисертація присвячена методиці викладання іноземної (російської) мови, а монографія «Функциональная система вербально-коммуникативной деятельности (компетентностный аспект)», надрукована в Харкові російською мовою. Після цього в рекордний термін вона стала доктором філологічних наук за двома спеціальностями: «Російська мова» та «Порівняльне мовознавство» завдяки організованому одноразовому захисту відповідно до передсвяткового наказу Міносвіти 29 грудня 2014 року.

Марина Анатолівна Порошенко-Переведенцева нерідко відвідує драгоманівський виш і свою рідну сестру Аллу Анатоліївну Зернецьку-Переведенцеву.

Кілька місяців тому Віктор Андрущенко підготував подання на Аллу Зернецьку з проханням нагородити її почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки України», а Міністерство освіти підтримало це подання.

Його готували до початку жовтня, 60-річчя Алли Зернецької. Чи видасть президент України указ, де фігуруватиме прізвище його родички, побачимо. Може, я наївний, але хотілося б, щоб Петро Порошенко згадав давньоримський вираз про те, що дружина Цезаря має бути поза підозрою.

Та, на жаль, майже немає сумніву, що 1 листопада ректором Національного педагогічного університету України імені Михайа Драгоманова буде знову обрано/призначено друга Іоини Зайцевої і президентської родини – Віктора Андрущенка. І це не буде скандалом – доти, доки українське суспільство не навчиться опиратися аморальним діям.

Тарас Марусик – заступник голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури України

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції