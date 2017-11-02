Політики готові ризикнути кар’єрою заради сексу (світова преса)

Хто ще був мішенями російські хакерів, які, ймовірно, стоять за втручанням у президентську кампанію у США? Як американський президент Дональд Трамп використав напад у Нью-Йорку? І чому так багато політиків готові ризикувати кар’єрою заради сексу? Відповіді на ці питання шукали журналісти провідних медіа.

Агенція The Associated Press інформує, що хакери, які втручалися у кампанію Гілларі Клінтон, намагалися зламати 4,7 тисячі акаунтів користувачів Gmail. Журналісти агенції провели власне розслідування, яке ґрунтується на даних, зібраних компанією Secureworks, що займається кібербезпекою.

Secureworks, зазначає The Associated Press, виявила ці дані після того, як група хакерів Fancy Bear, яку західні ЗМІ пов’язують з російськими спецслужбами, ненавмисно опублікувала в інтернеті частину інформації щодо своїх операцій.

Дані Secureworks стосуються періоду з березня 2015 року до травня 2016 року. Більшість цілей хакерів перебували у США, Україні, Росії, Грузії і Сирії.

За інформацією The Associated Press, в Україні Fancy Bear намагалися зламати 545 акаунтів, зокрема, президента Петра Порошенка, його сина Олексія та низки колишніх і нинішніх міністрів, зокрема голови МВС Арсена Авакова.

Об’єктами хакерів у Росії були опозиціонери і журналісти, зокрема, Олексій Навальний, екс-голова ЮКОСа Михайло Ходорковський та учасниця Pussy Riot Марія Альохіна, зазначається у статті.

Видання The Washington Post зазначає, що президент США Дональд Трамп швидко почав шукати політичні вигоди від нападу у Нью-Йорку. Він звинуватив демократів у неналежному міграційному законодавстві, зазначається у статті.

Наступного дня після того, як мігрант з Узбекистану, натхненний ідеологією угруповання «Ісламська держава», вбив на Мангеттені 8 людей, Трамп використав це задля відновлення «лінії жорсткої політики», пишуть журналісти видання. Дональд Трамп, зокрема, заявив, що скасує популярну «лотерею» для шукачів отримання американської візи і закликав Державний департамент посилити імміграційну перевірку.

Окрім того, зазначають журналісти The Washington Post, Трамп також припустив, що вирішить направити підозрюваного Сайфулло Саїпова, який є резидентом США, до в’язниці, розташованої на американській військовій базі в Ґуантанамо на Кубі.

Чому політики готові ризикнути кар’єрою заради сексу? На це питання відповіді шукають журналісти The Guardian.

Автор статті згадує відомих політиків, які стали фігурантами секс-скандалів. Йдеться зокрема про голову британської Консервативної партії Марка Ґарньє (британський уряд розслідуватиме, чи порушив він кодекс, просивши свою колишню помічницю купувати секс-іграшки і називав її «цукровими грудьми») і екс-президента США Біла Клінтона, який мав стосунки з практиканткою Білого дому Монікою Левінськи.

На думку журналістів видання, політики розуміють, що у разі викриття, їх затаврують ганьбою. «Ними керує влада, але їхнє марнославство і нарцисизм відіграють не останню роль», – зазначається у статті.