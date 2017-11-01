Напад у Нью-Йорку свідчить про посилення загрози з Середньої Азії (світова преса)

Напад у Нью-Йорку, у результаті якого загинули 8 людей, 11 постраждали – є головною темою західних ЗМІ 1 листопада. Хто такий Сайфулло Саїпов і якою є ситуація з радикалізацією у Середній Азії? Відповіді на ці питання шукають журналісти провідних медіа.

The Wall Street Journal зауважує, що напад, вчинений у вівторок у Нью-Йорку, свідчить про посилення небезпеки тероризму з Середньої Азії. Журналісти видання зазначають, що у цих країнах, які колись входили до складу СРСР, економічні можливості невеликі, а політичних свобод мало, тож це поєднання і штовхає молодих чоловіків до радикалізму.

Підозрюваний у наїзді на людей на Мангеттені – 29-річний Сайфулло Саїпов, узбек за походженням, який приїхав до США у 2010 році, мовиться у статті. Видання зауважує, що наразі ФБР не повідомило, чи був цей громадянин Узбекистану раніше відомий владі.

The Wall Street Journal нагадує ситуацію із радикалами в Узбекистані. Йдеться про «Ісламський рух Узбекистану», заснований наприкінці 90-х років. Потім він розкололося, а його відгалуження вступили в альянс з угрупованнями «Талібан», «Аль-Каїда» та «Ісламська держава», наголошується у статті.

У 2015 році International Crisis Group застерігала, що багато жителів Середньої Азії їдуть на Близький Схід, щоб воювати на боці угруповання «Ісламська держава», найбільше – етнічних узбеків, наголошується у статті.

Сайфулло Саїпов, підозрюваний у скоєнні нападу на Мангеттені, прибув в Огайо з Ташкента у 2010 році, йдеться у статті The New York Times.

«Він був хорошою людиною, коли я знав його, – говорить про Саїпова Кобілджон Маткаров, також мігрант з Узбекистану. – Йому подобалися США. Він виглядав щасливим, говорив так, ніби все нормально. Він не виглядав терористом, але я не знаю, що було у нього на душі».

Саїпов переїхав у Нью-Джерсі, жив у Патерсоні, почав працювати водієм Uber, отримав грін-карту. У компанії Uber попідомили, що Саїпов пройшов перевірку біографії, зазначається у статті.

«Ми вийшли на контакт з ФБР і запропонували допомогу. Ми перебуваємо у тісному контакті з правоохоронними органами і ФБР, щоб допомогти з їх розслідуванням», – зазначив співробітник Uber, якого цитують журналісти The New York Times.

The Washington Post зазначає, що напад у Нью-Йорку схожий на ті, що відбувалися у Європі – у Франції, Німеччині, Британії, Швеції та Іспанії. Тоді прибічники угруповання «Ісламська держава» використовували автомобілі, щоб протаранити пішоходів на людних вулицях.

«Узбецькі зв'язки» є центральним елементом розслідування, відзначають журналісти видання.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв пообіцяв президенту США Дональду Трампу, що його країна готова використовувати всі свої ресурси для допомоги розслідуванню, зазначається у статті.

Невдовзі після нападу Трамп заявив про угруповання «Ісламська держава».

«Ми не можемо дозволити «Ісламській державі» повернутися чи увійти у нашу країну після поразки на Близькому Сході. Досить», – написав Трамп у Twitter.

Але, зауважують журналісти The Washington Post, наразі невідомо чи мав Саїпов тісні зв’язки з цим угрупованням, або ж був «вовком-одинаком», натхненним цією ідеологією.