Український олігарх просить пробачити його доньку (світова преса)

Французький часопис Le Figaro повідомляє про нову хвилю кібернападів на цілі в Україні. Британське видання The Independent пише про намагання українського мультимільйонера «надати фінансову допомогу» родинами жертв аварії, яку спричинила його донька. Американська газета Miami herald пише про звільнення з ув’язнення у Криму двох лідерів кримських татар.

Французький часопис Le Figaro публікує статтю «Хвиля кібернападів прокотилась Україною та Росією». Видання повідомляє, що внаслідок кібернетичних нападів була перервана нормальна робота аеропорту українського міста Одеса, метро у Києві, а також і робота кількох російських мас-медіа. Цей напад згодом поширився на Туреччину, Німеччину і навіть на Сполучені Штати. Йдеться про переривання нормальної роботи установ та підприємств із метою висування вимог сплати викупу. Цей вид кібернападів нині, як зазначає французька газета, стає дедалі популярнішим і поширенішим. Часопис пише, що одеський аеропорт вибачився у соціальній мережі Facebook перед пасажирами, подорожам яких завадив кібернапад, а столичне метро повідомило у мережі Twitter, що внаслідок нападу стало неможливо платити за квитки кредитними картками.

Le Figaro далі пояснює, що коли комп’ютерна система зазнає нападу з боку програми-здирника, на екранах комп’ютерів з’являється текст, який повідомляє користувачам, на яку адресу треба надсилати гроші викупу задля повернення роботи комп’ютерів у нормальне русло. Середня вартість викупу становить близько 240 євро. Найостанніша програма-здирник отримала назву Bad Rabbit («Поганий кролик»). Як пояснюють фахівці з кібернетичної безпеки, програма-здирник здійснює напади на комп’ютери тоді, коли відбувається поновлення програми Adobe Flash. Насамкінець французьке видання повідомляє, що американська фірма комп’ютерної безпеки US-CERT, яка співпрацює з департаментом внутрішньої безпеки США, також зареєструвала напади програми-здирника Bad Rabbit на американські компанії та установи. Представники US-CERT настійливо радять не піддаватися на вимоги кібернетичних здирників і не платити жодних викупів, бо подібні кроки рідко коли допомагають повернути нормальну роботу комп’ютерів та викрадених комп’ютерних даних.

«Хвиля кібернападів прокотилась Україною та Росією»

Популярний у Британії часопис The Independent друкує матеріал «Український олігарх, донька якого вбила шістьох осіб внаслідок автоаварії, просить родини жертв вибачити її». Йдеться про 20-річну Альону Зайцеву, яка, як вважають, проїхала на високій швидкості на червоне світло у центрі Харкова і, вдаривши інше авто, врізалась у групу перехожих, які стояли на тротуарі. Британська газета пише, що фотографії жахливої трагедії, яка сталась у Харкові, показують понівечене авто, навколо якого розкидані тіла жертв. Зайцевій, яка є донькою мультимільйонера у галузі енергетики Василя Зайцева, загрожує 10 років ув’язнення. Зараз вона перебуває під вартою в очікуванні судового процесу, який відбудеться за два місяці.

The Independent пише, що батько Зайцевої, директор підприємства «Укренергочормет», оприлюднив емоційне послання до всіх, кого зачепила ця трагедія, з проханням вибачити його доньку.

«Жахлива трагедія забрала життя людей. Слова не можуть передати жах і скорботу за тими, хто загинув та дістав поранення. Стоячи на колінах, ми благаємо родини загиблих і поранених у цій жахливій дорожній пригоді пробачити нашу доньку. Ми збираємо гроші і готові надати фінансову допомогу», – заявив батько затриманої Василь Зайцев.

Британський часопис пише, що водійська історія 20-річної Зайцевої демонструє низку дрібних порушень правил дорожнього руху. Адвокати, які представляють інтереси затриманої, як випливає з українських джерел, вже «працюють» з родинами жертв аварії. Далі газета наводить слова Івана Лібермана, який пояснює, що метою цих кроків адвокатів Зайцевої є уникнути їхньою підзахисною тюремного ув’язнення шляхом виплати компенсації родинам жертв.

«На жаль, гроші можуть закрити рота багатьом людям в Україні. Поранені і родини загиблих можуть піти до нотаріуса і підписати заяву, що вони отримали компенсацію і не мають претензій до того, хто скоїв злочин», – каже Іван Ліберман. Він додає, що був свідком попередньої подібної справи, коли виплатили півтора мільйона доларів компенсації родинам жертв.

Британський часопис завершує, повідомляючи, що статус водія авто, яке вдарила Зайцева своєю автівкою, може потенційно перейти зі статусу свідка до статусу підозрюваного у цій справі.

«Український олігарх, донька якого вбила шістьох осіб внаслідок аварії авто, просить родини жертв вибачити її»

Американське періодичне видання Miami Herald містить статтю «Двох кримськотатарських лідерів звільнили з в’язниці і перевезли до Туреччини». Газета, що видається у штаті Флорида, пише, що двох провідників кримськотатарського народу, які були ув’язнені на окупованому Росією українському півострові Крим врешті звільнили з в’язниці і перевезли літаком до Туреччини. Американське видання додає, що президент України Петро Порошенко подякував у соціальній мережі Twitter президентові Туреччини за його допомогу і посередництво у звільненні Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Часопис також повідомляє, що Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, дістав від росіян вирок 8-річного ув’язнення за звинуваченнями в організації заворушень під час анексії Росією Криму 2014 року. Видання нагадує читачам, що Росія відправила 2014 року своє військо на український півострів і трьома тижнями згодом проголосила анексію цієї української території. Умерова – ще одного заступника голови Меджлісу – засудили до двох років позбавлення волі за критику російської анексії Криму.

Miami Herald пише, що підконтрольний росіянам Верховний суд Криму наклав заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, оголосивши його «екстремістською організацією». Газета зазначає, що після позбавлення волі Чийгоза та Умерова росіяни активно переслідували, висилали та ув’язнювали лідерів кримських татар, так само як і звичайних людей, які виступали проти російської анексії Криму. Далі американське видання наводить слова адвоката Чийгоза та Умерова, який підтвердив, що його підзахисних звільнили з ув’язнення, водночас не підтверджуючи факту помилування обох лідерів кримських татар. Газета додає, що на початку анексії росіяни навіть запрошували чільних постатей кримських татар, включно з відомим дисидентом радянських часів Мустафою Джемілєвим, увійти до нового окупаційного уряду Криму, проте заборона діяльності кримськотатарських організацій поклала край цим планам російської окупаційної адміністрації. Джемілєв та голова Меджлісу Рефат Чубаров живуть у Києві, де їх обрали депутатами українського парламенту. Росія заборонила обом – Джемілєву та Чубарову – повертатися до Криму.

«Двох кримськотатарських лідерів звільнили з в’язниці і перевезли до Туреччини»