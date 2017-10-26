Звільнення Чийгоза не вдасться юридично пов’язати зі «справою 26 лютого» у Криму – адвокат

Адвокат Едем Семедляєв, що є захисником фігурантів «справи 26 лютого», за якою раніше проходив і звільнений нині один із заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, вважає, що «юридично пов'язати факт звільнення Чийгоза до справи неможливо». Про це він сказав у коментарі проекту Радіо Свобода «Крим. Реалії».

«Поки ми не знаємо, як це може вплинути, тому що не знаємо деталей про умови визволення Ахтема Чийгоза. Щодо нього є вирок, його відпустили на якійсь підставі, можливо, муфтій написав прохання про помилування ... ми не знаємо. Це психологічно може вплинути на суддю – те, що той, кого вони називають організатором, уже на свободі, а хлопці (інші фігуранти «справи 26 лютого» – ред.) в суді, і рука не здригнеться дати їм реальні терміни ", – підсумував адвокат.

У 2015 році в анексованому Росією Криму почали судити групу кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України під стінами будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Вони підозрюються в участі в масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо щодо одного із керівників кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза та окремо щодо інших фігурантів процесу: Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі, Ескандера Кантемірова, Талята Юнуса, Ескандера Емірвалієва, Арсена Юнуса та Ескандера Небієва .

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму присудив Ахтемові Чийгозу 8 років колонії. Але 25 жовтня його разом із іншим кримськотатарським громадським діячем Ільмі Умеровим передали Туреччині. Планувалося, що вже наступного дня обидва активісти повернуться до Києва, але голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що їхній рейс відклали на п’ятницю.

Водночас, щодо інших фігурантів «справи 26 лютого» судові засідання тривають.