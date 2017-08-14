У Криму до п’яти зросла кількість затриманих на акціях на підтримку Караметова

У столиці окупованого Росією Криму Сімферополі затримали щонайменше п’ять людей, які вийшли вранці 14 серпня на одиночні пікети на підтримку заарештованого раніше кримськотатарського активіста Сервера Караметова. Про це у Facebook повідомляє кримський адвокат Едем Семедляев.

За його інформацією, російські силовики затримали Ярікула Давлатова, Олександра Дьячкова, Сейтумера Сейтумерова і Селіма Тейфукова. Їх відвезли до Залізничного райвідділу поліції. Всіх їх намагаються опитати і сфотографувати. Раніше правозахисниця Таміла Ташева повідомила про затримання жителя Бахчисарая Османа Аблаєва.

Разом із затриманими перебуває адвокат Едем Семедляев, повідомив сайту Радіо Свобода Крим.Реалії його колега Еміль Курбедінов.

Кримські активісти також публікують відео затримань учасників пікетів.

Одиночний пікет – єдина дозволена в Росії форма протесту, яка не потребує попереднього узгодження з владою. Попри це, 76-річний активіст Сервер Караметов минулого тижня був затриманий саме під час проведення одиночного пікету.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 11 серпня відхилив апеляцію захисту на адміністративний арешт кримськотатарському активісту Серверу Караметову і залишив його під вартою до 19 серпня.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала російську владу негайно звільнити Караметова.

Сервер Караметов проводив одиночний пікет під будівлею підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму, де слухалася справа заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

Сервера Караметова затримують в анексованому Криму вже не вперше. У День пам’яті жертв геноциду кримських татар 18 травня його затримали російські силовики після того, як він прийшов на площу в Сімферополі з кримськотатарським прапором і портретами своїх батьків, які стали жертвами депортації 1944 року. За три години його відпустили після складання адміністративного протоколу.