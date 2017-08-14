У Криму відбулися затримання на акціях на підтримку Караметова

Російська влада окупованого Криму затримала щонайменше трьох літніх людей, які 14 серпня вийшли до адміністративних будівель у Сімферополі з одиночними пікетами. Активісти вимагали звільнення з-за ґрат 76-річного Сервера Караметова, якого російські силовики затримали минулого тижня.

Про це у Facebook повідомила Ельвіна Семедляєва, яка, згідно з її статусом у соцмережі, працює в Кримському республіканському центрі медицини катастроф та екстреної медичної допомоги.

За даними співзасновниці проекту «Крим SOS» Таміли Ташевої, одним із затриманих є житель Бахчисарая Осман Аблаєв.

«Наші кримськотатарські старі почали виходити на одиночні пікети. За інформацією з Криму, тільки в Сімферополі на такі пікети на підтримку Сервера Караметова вийшло чотири людини», – вказала Ташева.

В окупованому Криму біля будівлі міської ради Сімферополя і підконтрольного Кремлю уряду Криму 14 серпня відбулися одиночні пікети на підтримку заарештованого минулого тижня кримського активіста Сервера Караметова.

Одиночний пікет – єдина дозволена в Росії форма протесту, яка не потребує попереднього узгодження з владою. Попри це, 76-річний активіст Сервер Караметов минулого тижня був затриманий саме під час проведення одиночного пікету.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 11 серпня відхилив апеляцію захисту на адміністративний арешт кримськотатарському активісту Серверу Караметову і залишив його під вартою до 19 серпня.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала російську владу негайно звільнити Караметова.

Сервер Караметов проводив одиночний пікет під будівлею підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму, де слухалася справа заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

Сервера Караметова затримують в анексованому Криму вже не вперше. У День пам’яті жертв геноциду кримських татар 18 травня його затримали російські силовики після того, як він прийшов на площу в Сімферополі з кримськотатарським прапором і портретами своїх батьків, які стали жертвами депортації 1944 року. За три години його відпустили після складання адміністративного протоколу.