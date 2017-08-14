Затримання в Криму обговорюють в офісі місії ООН з прав людини – Чубаров

В офісі Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні 14 серпня проходить обговорення ситуації в анексованому Криму, зокрема, у центрі уваги – одиночні пікети і затримання, що відбуваються в Сімферополі, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

У Сімферополі біля будівель підконтрольних Кремлю Верховного суду, парламенту й уряду Криму 14 серпня пройшли одиночні пікети на підтримку арештованого раніше літнього кримськотатарського активіста Сервера Караметова. Пізніше російські правоохоронці почали затримувати мітингувальників.

За останніми даними кримських активістів, були затримані дев’ятеро людей, серед них і правозахисниця Ліля Гемеджі.

Одиночний пікет – єдина дозволена в Росії форма протесту, яка не потребує попереднього узгодження з владою. Попри це, 76-річний активіст Сервер Караметов минулого тижня був затриманий саме під час проведення одиночного пікету.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 11 серпня відхилив апеляцію захисту на адміністративний арешт кримськотатарському активісту Серверу Караметову і залишив його під вартою до 19 серпня.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала російську владу негайно звільнити Караметова.

Сервер Караметов проводив одиночний пікет під будівлею підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму, де слухалася справа заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

Сервера Караметова затримують в анексованому Криму вже не вперше. У День пам’яті жертв геноциду кримських татар 18 травня його затримали російські силовики після того, як він прийшов на площу в Сімферополі з кримськотатарським прапором і портретами своїх батьків, які стали жертвами депортації 1944 року. За три години його відпустили після складання адміністративного протоколу.