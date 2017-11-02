Аутсорсинг чи бізнес? Українським ІТ-шникам нудно працювати «на дядька»

«Навколо мене виставки компаній, які закликають розробників приєднатись до них. Багато з них працюють для закордонних клієнтів», – ділиться своїми враженнями від конференції стартапів на ІТ Арені у Львові західний оглядач Крис Ворд. Промовці вражали майстерністю презентацій нових тем у сфері нових технологій та бізнесу, пише Ворд.

Львівська конференція стала найбільшою подією для стартапів у Східній Європі, заявляють організатори.

«На другому поверсі – невелика кількість місцевих підприємців, вони безладно пояснювали свої ідеї – загалом, непогано виконані, однак на дуже ранній стадії розробки», – говорить Ворд.

Між собою відвідувачі часто зауважували, що Україна (все ще) не дуже добре вправляється в запуску стартапів, зазначає оглядач.

Відвідувачі у спілкуванні з Вордом пояснювали це тим, що концепція стартапів є новинкою для Східної Європи та України. Інші твердили, що українці не вміють «пітчити» (презентувати з метою залучення коштів) й пояснювати свої ідеї. Ще інші твердили, що українці не вміють поводитися з грошима, і не знали б, як справитись зі значним вливанням коштів із Заходу.

Така ситуація знайома і в інших країнах Східної Європи, говорить Ворд.

На думку дослідника, причина криється в тому, що «країни, які є основним напрямком для аутсорсингу, можуть пригальмовувати в підприємництві», адже сама робота аутсорсингу дуже зручна і люди не хочуть ризикувати, втілюючи власні ідеї.

Оплата кваліфікованих працівників у традиційних аутсорсингових компаніях, як правило, більша від середньої в їхньому регіоні, і умови праці часто кращі, ніж у місцевих компаній, розмірковує Ворд.

«Прийшов час для більшого»

Все ж, існує низка всесвітньо відомих українських стартапів:

Однак навіть місцеві визнають, що це небагато. Українці частіше засновують за кордоном або переводять свій бізнес за кордон, аніж створюють його в Україні.

«Більшість моїх співрозмовників переконані: прийшов час для більшого», – пише Ворд. Серед переваг Ворд відзначив, що українці добре освічені, мають роки досвіду роботи з масштабними проектами для широкого кола користувачів і їм стає нудно працювати на когось. Іншими позитивами є низька вартість проживання, гарне, хоч і нестабільне географічне розташування і також посилення євроінтеграції, підсумовує оглядач.

Та все ж він не радить сподіватись на допомогу держави у втіленні нових проектів. «Більшість таких проектів наступного десятиріччя, найімовірніше, будуть фінансуватись і провадитись приватними компаніями, адже держава має проблеми із забезпеченням базових витрат через корупцію та розрив між багатими й бідними», – зазначає Крис Ворд.

Дослідник переконаний, що незабаром в Україні все-таки розгорнеться ІТ-підприємництво.