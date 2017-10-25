Плагіат та помилки: як українці побудували одну з найуспішніших компаній в Кремнієвій долині

Засновники Grammarly у Сан-Франциско та Києві поділилися секретами успіху.

Руслан Замарай до США приїхав з Києва 14 років тому. Працює у сфері інформаційних технологій. Останні кілька років він не відправить важливого листа, поки не перевірить його за допомогою Grammarly.

«Як завжди, айтішники не дуже добре пишуть, особливо англійською мовою, і я у тому числі, тому використовую цю програму, щоб перевіряти пошту, яку я відправляю, особливо якщо це йде начальству або на всю компанію», – говорить він.

Руслан тільки нещодавно дізнався, що компанія, на продукт якої він покладається, заснована українцями. Сьогодні компанія зі штаб-квартирою у Сан-Франциско – одна з тих, що зростає найшвидшими темпами у Кремнієвій долині, а її продукт має понад 7 мільйонів користувачів із потенціалом у 2 мільярди.

Один із засновників – колишній киянин Алекс (Олексій) Шевченко. Grammarly – це вже друга компанія, яку вони створили спільно з Максимом Литвином. Першу – MyDropBox.com – коли ще разом навчалися у Міжнародному християнському університеті у Києві.

«Мова викладання була англійською, і всі роботи писалися англійською. І тоді – у 2000-2001 році – тільки почав з’являтися інтернет. І навіть не всі професори про це знали і ним користувалися. І ми бачили досить багато плагіату навколо нас»., – каже Шевченко.​

Аби допомогти професорам та тим студентам, що чесно писали свої роботи, розповідає Алекс, вони створили програму перевірки англійського тексту на плагіат. Спочатку це був лише сайт. Продавати її університетам з Києва було важко.

«Не було досвіду продажів освітнім установам, нас ніхто не знав, а наші конкуренти були у Кремнієвій долині. І коли Гарвард, наприклад, дивиться, в кого купити програму, то навряд чи він прийме рішення на нашу користь», – додає він.

Алекс Шевченко виїхав навчатися в Канаду, Максим Литвин – у США. Паралельно вони займалися розвитком своєї компанії. З часом прийшов досвід та клієнти – понад тисячі університетів навколо світу та п’ять мільйонів студентів.

У 2007 році вони продали свою компанію. Шевченко не розголошує суму, але каже, що вона була не дуже великою. Важливішим було інше: «Blackboard, який купив компанію, – лідер на ринку освітніх програм. З ними ми могли масштабувати до десятків мільйонів користувачів. Тоді для нас було очевидно, що нам необхідно було це зробити, щоб надати нашу технологію більшій кількості користувачів».

Ми досліджували, чому люди вдаються до плагіату, і одна з головних причин була саме складність спілкування. І ми вирішили працювати над цим фундаментальним викликом

​Дмитро Лідер, який сьогодні очолює київський офіс Grammarly, каже, поки боролися з плагіатом, побачили ще більшу проблему: «Ми досліджували, чому люди вдаються до плагіату, і одна з головних причин була саме складність спілкування (комунікацій). І ми вирішили працювати над цим фундаментальним викликом».

До того ж, Алекс та Максим мусили щодня спілкуватися та вести бізнес нерідною для них мовою та самі потребували допомоги з граматикою та стилістикою.

«Ми робили помилки. Ми бачили, що, незважаючи на те, що ми досить довго живемо в Північній Америці, помилки залишаються. Ми поставили перед собою завдання вирішити цю проблему за допомогою технологій», – каже Шевченко.

Grammarly може допомогти вам позбутися громіздких, зайвих чи образливих слів у тексті

«Підійшли до роботи в кілька етапів, –говорить Лідер. – Спочатку створили продукт, який допомагав з базовою механікою мови, виправляв типові орфографічні та граматичні помилки. Потім перейшли до інших аспектів якості комунікації – чіткості викладу, ефективності. Зараз, наприклад, Grammarly може допомогти вам позбутися громіздких, зайвих чи образливих слів у тексті».

Ця проблема набагато ширша, ніж помилки

«Ця проблема набагато ширша, ніж помилки. – пояснює Алекс Шевченко. – Це у значній мірі вирішує Google Doc, Microsoft Word. Це проблема ясності, ефективності спілкування. Наскільки ми знаємо, цю проблему вирішуємо тільки ми».

У роботі над Grammarly засновникам допоміг досвід роботи над створенням та розвитком першої компанії, а також напрацьовані відносини в освітній сфері.

Перша версія того, що стало Grammarly, була адаптована під використання в навчальних закладах. Це був інструмент, який використовувався у відділах університетів, які допомагають студентам краще писати

«Перша версія того, що стало Grammarly, була адаптована під використання в навчальних закладах. Це був інструмент, який використовувався у відділах університетів, які допомагають студентам краще писати», – говорить Шевченко.

Як правило, більшість стартапів у Кремнієвій долині спочатку створюють продукт, шукають фінансування, а вже потім обмірковують, як можна на цьому заробляти гроші. Grammarly обрав інший шлях. Свій продукт вони продавали відразу – університетам, а зовнішнього вливання тривалий час уникали.

«Коли залучаються зовнішні гроші, інвестори часто займають досить активну позицію в компанії, і ми хотіли відсунути це по часу максимально далі», – пояснює Шевченко.

Сьогодні система перевірки тексту, в основі якої лежить штучний інтелект, існує у платній та безоплатній версіях. Користуються нею не лише ті, для кого англійська мова нерідна. Навіть виконавчий директор компанії, який на той момент був венчурним інвестором у Сан-Франциско, приєднався до Grammarly, бо шукав, хто б йому відреагував текст.

Я шукав людину, яка могла б перевірити мою електронну пошту, записки тощо. І побачив продукт Grammarly

«Я шукав людину, яка могла б перевірити мою електронну пошту, записки тощо, – говорить Бред Гувер. – І побачив продукт Grammarly. Це було сім років тому, і я був просто вражений. Я зв’язався із засновниками, щоб зрозуміти, що вони роблять. І так сталося, що я спочатку кілька місяців їх консультував і зрозумів, що не лише продукт класний, але і команда чудова».

У цьому році Grammarly отримав фінансування в 110 мільйонів доларів від низки компаній на чолі з венчурною фірмою General Catalyst.

«General Catalyst – це головний інвестор у нашому раунді. Це найвідоміша компанія, яка допомогла створити величезну кількість технологічних компаній, крім грошей, вони дають дуже багато іншої допомоги, яка нам необхідна для масштабування компанії», – говорить Шевченко.

«З цим капіталом ми зможемо пришвидшити зростання, як з точки зору покращення продукту, кількості платформ, на яких працює компанія, і зворотного зв’язку, який надає компанія», – пояснює Гувер.

«У майбутньому ми хочемо навчитися передбачати реакцію у співрозмовників та аудиторії на повідомлення і пропонувати відповідні зміни», – додає Дмитро Лідер.

На сьогодні компанія має три офіси – в Сан-Франциско, Нью-Йорку та Києві. Алекс Шевченко говорить, що утримувати офіс у Сан-Франциско хоч і дорого, але необхідно.

«Це щось у повітрі, у воді, що надихає людей робити нові речі, створювати нові продукти, компанії. Мабуть, це – спільнота, доступ до людей, які створювали та масштабували такі компанії, як Google або Facebook. Ці люди ходять тими ж вулицями, якими ходимо ми. Ми з ними спілкуємося, вони наші ментори».

Але найбільший офіс компанії – в Києві.

Київ був першим і залишається найбільшим із наших офісів

«Київ був першим і залишається найбільшим із наших офісів. Тут представлені практично всі бізнес-функції, включно з розробкою, маркетингом, менеджментом, і, звісно, київська команда впливає на формування продукту і траєкторію компанії», – каже Лідер.

За останні 10 років Київ став дуже гарним, технологічним кластером, який лише зростає

Шевченко говорить, що в Кремнієвій долині українці мають гарну репутацію талановитих інженерів, а останнім часом – і як засновники успішних інноваційних компаній: «За останні 10 років Київ став дуже гарним, технологічним кластером, який лише зростає. В останні роки з’являється все більше інфраструктури, екосистеми навколо стартапів, починаючи від фінансування і закінчуючи тими людьми, які мають досвід створення і масштабування компаній».

Тим, хто тільки почав чи ще мріє про заснування власної компанії у сфері технологій, Шевченко радить залишатися сфокусованим на одній цілі: «Дуже багато спокуси, коли будуєш компанію, робити одночасно багато речей. Мені здається, одна з речей, яка дозволила нам досягти певного успіху, те, що ми на кожному етапі фокусувалися на одній цілі».

У Києві Grammarly проводить семінари, конференції фахівців зі штучного інтелекту, консультує нові стартапи. Тут кажуть, що конкуренції не бояться, а зацікавлені у тому, щоб покращилася екосистема сфери ІТ, і аби Київ став справжнім центром інновацій у світі.