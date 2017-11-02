Між фашизмом та розпадом: куди рухається Росія?

Брюссель – Росія між фашизмом та розпадом. Нині в Брюссельському прес-клубі аналітики та експерти намагалися визначити, що чекає росіян у недалекому майбутньому. Думки зійшлися: з одного боку, там швидкими темпами формується свій власний варіант фашистського режиму. З іншого, хоч Захід і не сприймає це серйозно, Росію може спіткати доля Радянського Союзу, тобто повна дезінтеграція.

Конференцію організував український Центр вивчення армії, конверсії та роззброєння.

Те, що відбувається нині в Росії, свідчить, що країна прийшла до останньої фази формування особливого виду фашизму, базованого на імперській ідеології, традиційних православних цінностях. Про це заявляє російський професор, політичний експерт і автор нової книги «Росія між фашизмом та дезінтеграцією» Юрій Федоров. «Це не лише можливо, а й дуже ймовірно», додає він.

Нинішній російськи режим – це диктатура особи, зосереджена навколо Володимира Путіна

«Нинішній російськи режим – це диктатура особи, зосереджена навколо Володимира Путіна, – каже експерт. – Він сам ухвалює всі вирішальні політичні й економічні рішення. Інша характерна риса фашизму – масова підтримка з боку еліти, середнього класу та решти населення. Нарешті характерна риса фашизму – розвиток державної ідеології, що відображає пропаганду, зусилля в освіті, засновані на так званих традиційних східних православних цінностях».

На тлі спаду економіки і за такого можливого розвитку подій як поширення сепаратизму і,зрештою, розпаду Росії на окремі частини, Федоров прогнозує кілька можливих сценаріїв розвитку ситуації: масові протести, можливо, з вимогами відставки Путіна.

«Інший сценарій, – пояснює аналітик, – базований на намаганнях окупувати балтійські країни і швидка поразка Росії в конфлікті з НАТО. Третій сценарій – похід з великою війною на Україну. Останній – внаслідок падіння цін на нафту, колапсу економіки й паралічу політично-бюрократичного апарату, регіональні еліти можуть вирішити взяти владу в свої руки й регіонально відокремитися від Росії».

Експерт пояснює, що мова йде про Кавказ, Татарстан та «найімовірніший для відокремлення» Сибір. Тим паче, що спроб отримання незалежності Сибіра за останні сто років було аж чотири.

«Захід повинен змоделювати ситуацію, в якій Росія відчує, що політика її зруйнує» – Огризко

«Як би ми це не називали – «фашизмом», «сталінізмом» чи «путінізмом», але Росія йде дуже хибним і небезпечним шляхом, вона вже держава-агрессор», – каже екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Дипломат нагадує, що нинішній російський лідер проголошує Росію особливою цивілізацією, і цитує канцлера Бісмарка: «..росіяни виконують свої міжнародні зобов’язання, доки вони відповідають їхнім національним інтересам». Вся ця нинішня тенденція добром для Росії не завершиться, переконаний Огризко.

Якщо вона продовжуватиме агресивність, то Захід повинен змоделювати ситуацію, в якій Росія відчує, що її політика її зруйнує

«У будь-якому разі Росія програє змагання, насамперед у економічному сенсі, у плані «ноу-хау», у військовому розвитку, який без допомоги Заходу неможливий, – зауважує дипломат. – Якщо вона продовжуватиме агресивність, то Захід повинен змоделювати ситуацію, в якій Росія відчує, що її політика її зруйнує. Для цього західні колеги повинні бути відповідальними й сміливими», – каже дипломат, додаючи, що всі імперії врешті-решт зникали, тож будучи оптимістом, він вірить, що така ж доля спіткає і російську.

«Глухий кут» на тривалі роки» – французька дослідниця

Голова Місії України при НАТО Вадим Пристайко наголошує на тому, що Росія справді не спроможна цивілізовано розпоряджатися своїм штучно створеним територіальним потенціалом.

«Хочу нагадати, що після розпаду (Радянського Союзу) нічого катастрофічного не сталося – каже Путін. Для нього це найбільша глобальна катастрофа ХХ століття, – пояснює Пристайко. – Мені здається, що це штучне утворення, яке існувало під різними назвами: «Російська імперія», «Радянський Союз» – яке Росія збирала і не втримала, – це історичний процес, який має завершитися тим, що сталося і з Радянським Союзом. У Росії забагато земель і претензій, аби цивілізовано це втримати».

Сесіль Весьє, професор російських і пострадянських досліджень Реннського університету (Франція) переконана: майбутнє Росії у «глухому куті» на тривалі роки.

Ситуація в нинішній Росії критична: є проблема єдності на державному рівні, проблема економіки й збідніння людей, проблема агресії щодо сусідів і є проблема авторитарного режиму

«Ситуація в нинішній Росії критична: є проблема єдності на державному рівні, проблема економіки й збідніння людей, проблема агресії щодо сусідів і є проблема авторитарного режиму».

Французький експерт продовжує: «З огляду на це, весняні вибори президента (Росії – ред.) можуть супроводжуватися ( і це вже починає відчуватися) невдоволенням, маніфестаціями, сутичками. Тож сценарії посилення авторитаризму, дезінтеграції й народних хвилювань дуже ймовірні».

Під час обговорень у Брюссельському прес-клубі відбулася презентація книги Юрія Федорова «Росія поміж фашизмом і розпадом». Учасники конференції висловилися на підтримку незаконно ув’язненого в Москві журналіста агенції «Укрінформ» Романа Сущенка.