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Шесть подростков из Черкасс, воспитанников школы юных моряков и учащиеся первой городской гимназии города свои осенние каникулы провели в 500-м отдельном батальоне морской пехоты Мариуполя. Инициатором необычных каникул для ребят стал командир батальона Вадим Сухаревский. Сегодня на полигоне морпехов прошел последний день тренировок отдельного временного подразделения «Черкасский десант».

Полосой препятствий закончилась неделя обучения для школьников из Черкасс, которые провели свои осенний каникулы в 500-м отдельном батальоне морской пехоты Мариуполя. Четверо воспитанников школы юный моряков и два гимназиста целую неделю знакомились со всеми видами вооружения, тактикой ведения военных действий, получили возможность пострелять из настоящей ЗУшки. А сегодня, в последний день пребывания у морпехов, школьники прошли самое главное испытание – полосу препятствий, а накануне выполнили стрелковые упражнения боевыми патронами.

«Я решил провести свои каникулы так, потому что люблю военное дело. Люблю этим заниматься и уделяю этому время. Вчера были стрельбы, стреляли из ЗУшки, АГС, гранатометов РПГ-7 и РПГ-22», – рассказывает о своих впечатлениях 16-летний Евгений Хорунжий

Руководитель клуба юных моряков Михаил Шитко сказал, что основной сложностью при отборе претендентов на обучение у морпехов было то, что некоторые родители боялись отпускать детей в прифронтовой город.

«Ни у кого даже мысли не было попросить о таком. Особенно у боевого подразделения, которое стоит тут, в прифронтовой зоне. У них самих дел очень много. Очень заняты и офицеры, и матросы. Предложил это комбат Вадим Сухаревский, и мы не то чтобы согласились, мы примчались сюда», – говорит Михаил Шитко.

Сами школьники говорят, что обучение далось им нелегко. 16- килограммовые бронежилеты и каски стали настоящим испытанием для подростков. Не менее тяжелым испытанием для мальчишек стало соблюдение режима. Говорят, что наиболее трудными были ранние подъемы.

«Сегодня ребята прошли полосу препятствий достойно. Уважаю. Я очень счастлив, что они слушались, доволен тем, что делали как было сказано, соблюдали технику безопасности. Я ими горжусь», – говорит о своих подопечных военнослужащий Дмитрий.

После учений командир батальона морской пехоты Вадим Сухаревский символически посвятил ребят в морпехи и подарил футболки в эмблемой морской пехоты. А на отстрелянных тубусах РПГ каждому из юных моряков он оставил свой автограф с надписью «Рабiв до раю не пускають».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)