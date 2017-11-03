(Друкуємо мовою оригіналу)

В Северодонецке расследуют убийство депутата Северодонецкого городского совета от БПП Сергея Самарского. Его тело нашли накануне вечером. В полиции рассматривают три версии произошедшего. Основная – убийство по политическим мотивам. Также рассматриваться – разбойное нападение и бизнес-разборки. Тем временем, в общественности Северодонецка практически все говорят о заказном убийстве из-за политической деятельности Сергея Самарского.

Тело Сергея Самарского нашли в половине первого ночи буквально под окнами квартиры, где он жил с семьей. У него была разбита голова. Связь с депутатом была потеряна накануне вечером. В восемь часов он должен был выступить в эфире местного телеканала. Но не пришел и на звонки не отвечал. А в 21:35 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от жены депутата Ирины Самарской. Она сообщила, что последний раз разговаривала с мужем в 17:20, когда он шел домой. Позднее полицейские нашли тело Сергея Самарского возле его дома. Полиция рассматривает несколько версий произошедшего. Основная – убийство, связанное с политической деятельностью.

Сейчас рассматривается несколько версий. Первая – его политическая деятельность

«Сейчас рассматривается несколько версий. Первая – его политическая деятельность. Как депутата, как общественного деятеля, как правозащитника. Также не исключается версия разбойного нападения или относительно его деятельности, связанной с бизнесом, когда он не был еще депутатом Северодонецкого горсовета», – рассказал пресс-офицер Северодонецкого городского отдела полиции Татьяна Кириленко.

Общественность Северодонецка очень бурно отреагировала на информацию о смерти депутата. С самого утра в социальных сетях было много комментариев. Их писали как соратники депутата, так и некоторые его политические оппоненты.

В последнем своем посте в Facebook он призывал депутатов из «Оппозиционного блока» явиться на сессию, чтобы решать проблемы города, так как в последнее время сессия никак не могла открыться. В какой-то степени ему это удалось. Большинство депутатов пришло в горсовет, чтобы почтить память Сергея Самарского. Выступающие в горсовете политики не скрывали, что считают это убийство заказным и организованным из-за политической деятельности депутата.

Ведь кто-то это заказал, кто-то это оплатил

«Неужели наши какие-то споры могут стоить жизни человека? Я отбрасываю какие-то мотивы по ограблению, по каким-то долгам старым. Остается одно – политическая деятельность этого человека. Ведь кто-то это заказал, кто-то это оплатил. Я называю вещи своими именами», – заявил мэр города Валентин Казаков.

О политических мотивах убийства думает и единственная коллега по фракции «БПП» в Северодонецком горсовете Ольга Лишик.

Мы будем требовать независимого расследования

«У меня есть такое мнение. Безусловно, мы будем требовать от всех органов власти, ведущих следственные действия, независимого расследования. И будем это контролировать», – заявила депутат.

В Северодонецке Сергей Самарский известен своей открытой и активной проукраинской позицией. Какое-то время он провел в плену сепаратистов. А после освобождения Северодонецка, устраивал различные патриотические акции. Он был и одним из инициаторов признания России государством-агрессором. В последнее время он вел политическую борьбу с «Оппозиционном блоком». Часто выступал с критикой в адрес руководителя этой политической силы Игоря Буткова.

Говорил он об этом и во время выездного эфира Донбасс. Реалии в Северодонецке.

Люди, которые привели «ЛНР» и «ДНР», сегодня опять у власти

«Пережил все, что было в нашем городе, и скажу вот что: ничего не меняется. Те, люди, которые привели «ЛНР» и «ДНР», сегодня опять у власти. Игорь Бутков потому и не пришел, что финансировал «ЛНР», когда они были здесь, строил блокпосты. Власть Киева живет отдельно от власти Луганской области. В Северодонецке кучка общественников занимается проукраинской политикой, борется с «ватой», хочет менять мировоззрение этих людей – мы оставлены сами себе на откуп», – говорил Сергей Самарский.

Игорь Бутков заявил, что о смерти Сергея Самарского знает. Но без подробностей, так как не находится сейчас в Северодонецке.

Сочувствую и соболезную его семье

«Я сочувствую и соболезную его семье», – заявил Игорь Бутков по телефону.

Депутаты «Оппозиционного блока» в Северодонецком городском совете комментировать смерть Сергея Самарского отказались.

Также из комментария губернатора области Юрия Гарбуза сегодня стало известно, что Сергей Самарский мог быть назначен секретарем городского совета после того, как этой должности лишился Игорь Бутков.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)