Зворушливі фото того, як «Лікарі світу» допомагають на сході України

В 2015 3,1 мільйона людей на сході України потребували гуманітарної допомоги, повідомляє організація «Лікарі світу».

З початку протистояння в Україні в 2013 році доступ до базових медичних послуг значно погіршився, йдеться на сайті організації.

«Лікарі світу» працюють в Луганській області, надаючи безкоштовні медичні послуги, ліки та психологічну допомогу.

«Викликати «швидку» до нашого села в зоні конфлікту дуже важко. Багато пропускних пунктів, які не дозволяють пропустити швидку», – відповідає Марина на питання «Лікарів світу».

«У вересні снаряд вдарив у мій будинок. Після цього я не могла говорити два місяці», – розповідає ще одна постраждала.