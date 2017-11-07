Два роки закону про нову поліцію: що змінилось?

Два роки тому офіційно зникла українська міліція і з’явилась поліція – ​7 листопада 2015 року набув чинності закон України «Про Національну поліцію». За цей час українці звикли до нових патрульних автомобілів, струнких поліцейських та готовності їх, щоб перехожі зробили з ними фотографію «селфі». Втім, були і суди над патрульними, і вбивства поліцейських, і акції на їхню підтримку. Зрештою, розгул криміналу турбує українців більше, ніж корупція у поліції, прокуратурі чи судах. Тож чи можна говорити про успіх після двох років спроб та помилок, і коли українці зможуть ствердно, без сарказму, сказати «моя поліція мене береже»? Журналісти Радіо Свобода, які працюють над спільним проектом із телеканалом «112 Україна» – «Завтра» – на собі переконалися, як це бути поліцейським через два роки після запуску реформи.