Держдеп закликає припинити обстріли біля сховища хлорного газу на Донбасі

«Цими днями під обстрілами на сході України перебувають дві фільтрувальні станції води», – заявила прес-секретар Держдепартаменту Гізер Науерт на брифінгу для преси у вівторок.

Це – особливо небезпечно, вважає Науерт, тому що деякі снаряди влучають на відстані 50 метрів від баків, де зберігається хлорний газ.

«Якщо снаряди влучать у бак, це призведе до отруєння газом працівників на станціях, а також, можливо, і мешканців навколишніх містечок, і порушить поставки чистої питної води в цьому районі», – заявила Науерт.

Вона наголосила на тому, що Мінські домовленості закликають повністю припинити вогонь по всій контактній лінії.

«Керовані Росією сили ніколи повністю не дотримувались припинення вогню», – заявила Науерт., закликавши «керовані Росією сили дотримуватись справжнього припинення вогню і особливо припинити обстріли навколо фільтрувальних станцій та вивести важке озброєння на узгоджені лінії».

«Ми також закликаємо Україну проявляти стриманість і робити все можливе для втілення Мінських домовленостей», – наголосила Гізер Науерт.