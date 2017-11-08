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252 солнечных коллектора пущены в эксплуатацию в Мариупольском морском порту. Самая мощная гелиосистема в Украине, расположенная на площади в почти 500 квадратных метров, будет производить 18 тысяч кубометров горячей воды в год и позволит сэкономить 200 кубометров природного газа. Так Мариупольский морской порт реализует программу газозамещения и снижения энергозависимости.

Промышленная гелиосистема будет использоваться круглый год, но наибольший эффект планируется получить в период с марта по октябрь. Сейчас гелиосистема начала работать в режиме опытной эксплуатации. За зиму специалисты проведут наладку всех участков и выведут ее в полностью автоматический режим работы. Гелиосистема позволит сократить потребление газа и сделать Мариупольский морской порт энергонезависимым предприятием.

Когда мы разрабатывали эту программу, цель была одна – снизить внешние риски и сделать предприятие более энергонезависимым

«Вопросы поставки газа в Украину – это риски, и очень серьезные риски. Мы потребляли газа, если говорить в цифрах, в 2013 году порядка 4-5 миллионов кубов газа. На сегодняшний момент – миллион триста – миллион пятьсот. То есть, вы видите какое сокращение за короткий этап. Когда мы разрабатывали эту программу, цель была одна – снизить эти внешние риски и сделать предприятие более энергонезависимым», – говорит генеральный директор ГП «Мариупольский морской порт» Александр Олейник.

Солнечные коллекторы, установленные в порту – отечественного производства. Проектное сопровождение, монтаж и наладка выполняются мариупольской компанией «МСК» («Мариупольстальконструкция» – ред.). Установленная гелиосистема намного отличается от бытовых систем и нуждается в наладке с учетом требований конкретного предприятия и его режима работы.

Система большая, следовательно, есть много рисков. Вся эта работа новая для Украины. Это первый большой проект

«Система намного сложнее. Она большая, следовательно, есть много рисков. Вся эта работа новая для Украины. Таких проектов, на сколько мне известно, ни одного не выполнялось. Это первый большой проект», – сказал технический директор предприятия «Мариупольстальконструкция» Владимир Саликов.

Учитывая, что объект такого масштаба единственный в Украине, он требует дополнительного внимания, как со стороны производителя, так и со стороны специалистов-наладчиков. В режиме реального времени обе стороны будут корректировать работу гелиосистемы до момента ее вывода на производственную мощность. Сейчас необходимо ее отрегулировать, говорит директор морского порта.

В марте месяце, когда уже будет яркое солнце, мы четко выйдем на производственную мощность

«Сейчас монтируют котлы и будет пробная эксплуатация. Будут смотреть, может есть какие замечания и нестыковки. Подготовительная работа всегда занимает время. В марте месяце, когда уже будет яркое солнце, мы четко выйдем на производственную мощность», – уверен Александр Олейник.

Морской порт планирует использовать гелиосистему для собственных нужд. Срок окупаемости проекта – 4 года. Экономический эффект от его внедрения – более одного миллиона гривен. А в случае, если Мариуполь решит использовать энергию солнца вместо газа, то опытом использования, монтажа и наладки подобных систем морской порт всегда готов поделиться с городом, сказал директор предприятия.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)