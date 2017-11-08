Путін програє свою довготривалу зовнішньополітичну гру (світова преса)

Новинна агенція Bloomberg пояснює, чому російський президент Володимир Путін програє свою довготривалу зовнішньополітичну гру. Німецьке видання Deutsche Welle розмірковує над тим, чи достатньо НАТО тисне на Росію через її дії в Україні. Видання Business Insider розмірковує над ідеєю надання Україні летальної оборонної зброї США.

Новинна агенція Bloomberg пояснює, чому російський президент Володимир Путін програє свою довготривалу зовнішньополітичну гру. Автор статті Майкл Демпсі зазначає: «Так, він забрав Крим і підтримав Асада. Але його економіка – це безлад, і йому протистоїть НАТО, якого він завжди боявся». Останніми роками можна почути думку про те, що позиції Росії на міжнародній арені значно зміцнилися, однак автор статті вважає таку думку не зовсім точною, якщо подивитися на довгострокову ціну, яку Путін має заплатити за свою зовнішню політику.

По-перше, втручання Росії у війну в Сирії дійсно закріпило позиції президента Башара аль-Асада, а також самі позиції Кремля за столом переговорів стосовно подальшої долі Сирії, зауважує Демпсі. Та в цій країні все ще залишаються сотні тисяч важко озброєних опозиційних бійців, які не погоджуються з лідерством Асада, що означає, що російським військам доведеться ще тривалий час бути присутніми в цій країні, а це в свою чергу дорого коштуватиме, мовиться в статті.

Поки Асад при владі, Захід навряд чи допомагатиме в реконструкції країни, тому ці витрати доведеться покривати Росіі.

По-друге, автор звертає увагу на те, що Путіну вдалося анексувати Крим і розпочати бойові дії на сході України, але якою ціною? «Путін обернув ціле покоління українців проти Росії», – зазначає Демпсі, який також згадує і про негативний вплив західних санкцій щодо Росії на економіку цієї країни.

«Дії Путіна втягнули Росію в серію конфліктів, вирішення яких поки не передбачається, відродили побоювання Росії на Заході, унеможливили торгівлю, інвестиції і наукове співробітництво зі США та її союзниками (критично важливі для довгострокового економічного зростання Росії) і спричинили загострення низки заходів безпеки від США й НАТО», – зазначає автор.

Німецьке видання Deutsche Welle розмірковує над тим, чи достатньо НАТО тисне на Росію через її дії в Україні. «Ніхто не буде оголошувати Мінські угоди мертвими, але пульс важко знайти», – зазначає видання.

Агресія Росії проти України у 2014 році шокувала НАТО, і ніхто досі не називає конфлікт замороженим, але й звітів про якийсь прогрес також немає, йдеться у статті. При цьому представники моніторингових місій працюють в умовах націленої на них зброї, зауважують автори.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе нещодавно зазначила, що чекає від НАТО політичного рішення щодо посилення співпраці та можливостей запровадження реформ у сфері оборони та безпеки України, йдеться у статті. «Вона також зазначає, що необхідна більша фінансова підтримка в шести цільових фондах, що створюються НАТО для України, які фінансують програми, включаючи реабілітацію поранених солдатів та розмінування», – мовиться у статті. Але в інших сферах, за її словами, підтримка НАТО є безпрецедентною, зауважують автори.

Автори також цитують слова Якуба Янди, голови програми Kremlin Watch та заступника директора в аналітичному центрі European Values, який вважає, що «незалежно від того, які злочини Росія здійснює в Україні, насправді не існує жодного поштовху від країн ЄС для подальшого тиску на російську агресію».

Ян Бонд з Центру європейських реформ вважає, що коли люди перестають фокусуватися на тому, що відбувається, це є дуже небезпечним, йдеться у статті. «Світ не зосереджується на Грузії взагалі, і це дозволяє росіянам продовжувати рухати далі прикордонний паркан на кілька метрів і щоразу відрізати трохи більше території Грузії, і ніхто з цим нічого не робить», – цитує Бонда автор.

Видання Business Insider пише про те, що шанси надання Україні летальної зброї США значно збільшилися минулого тижня, після того як генерал-лейтенанту збройних сил США та раднику президента США з національної безпеки Герберту Раймонду МакМастеру надали кілька варіантів реалізації цієї ідеї.

Автор статті Бен Брімлоу зазначає, що «надання летальної зброї може бути в кращому випадку контрпродуктивним і в гіршому випадку катастрофічним». Це лише посилить конфлікт, адже існує ризик того, що Росія «подвоїть» рівень насильства у відповідь, йдеться у статті.

Автор зауважує, що не слід забувати й про проблему корупції в Україні, яка в кінцевому випадку може призвести до того, що зброя опиниться в руках бойовиків. Окрім цього, він нагадує, що в Україні достатньо й власного потенціалу для того, щоб забезпечити себе необхідною технікою.

«Проблема полягає в тому, що українська оборонна промисловість зосереджується на експорті, а не на внутрішньому ринку», – мовиться у статті. Тому, на думку автора, кращим варіантом було б надати Україні гроші для розвитку власної індустрії.