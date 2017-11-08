(Друкуємо мовою оригіналу)

Волна вскрытия так называемых «капсул времени» прокатилась по оккупированной части Донбасса и аннексированному Крыму. Эти «капсулы» закладывались в 1967 году в честь 50-летия Октябрьского переворота с завещанием вскрыть их через 50 лет. Боевики попытались извлечь из этих акций максимум пиара и ностальгии по СССР.

Волна закладки «капсул времени» пришлась в СССР на 1960-1970-е. Пятьдесят лет назад во многих городах СССР в стены замуровывались стальные коробки или гильзы с письмами. На стенах писали: «Вскрыть в 2017 году». Повсеместно извлекал капсулы на 7 ноября российский актив; открыли некоторые и в Украине – скажем, на заводе «Арсенал». Но для главарей группировок «ЛНР» и «ДНР», открыто чтущим советское прошлое, это стало ярким и серьезным пиар-поводом. СССРовский реваншизм и обещания «бороться до конца» – такие были главные информпосылы акций.

В городе Перевальск, подконтрольном группировке «ЛНР», в капсуле нашли письмо, написанное советско-пропагандистским слогом. Вот часть послания: «Большую работу мы провели по укреплению социалистической дисциплины труда по борьбе с отдельными антиобщественными элементами. Значительно сократилось количество прогульщиков, пьяниц, дебоширов, рвачей и летунов. Каждый должен с сегодняшнего дня трудиться с чистой совестью!».

Я даже разозлился, когда прочитал. Я думал, там будет что-то про космические корабли, про науку, про роботов-коммунистов, а вместо этого – какой-то отрывок из рассказа Сорокина

Видимо, не совсем эту информацию ожидало от своих предков нынешнее поколение. Вот, что написал в соцсети прочитавший это письмо журналист Денис Казанский: «Мне самому всегда было интересно, что писали в этих посланиях. Я даже разозлился, когда прочитал. Я думал, там будет что-то про космические корабли, про науку, про роботов-коммунистов и мировую революцию, а вместо этого – какой-то отрывок из рассказа Сорокина. Да еще и с помарками».

«Капсулы времени» доставали те, которые закладывали

В неподконтрольном городе Комсомольское Донецкой области «капсулу» извлекали чуть раньше, 1 ноября. Извлекли те же, кто ее и закладывал: двое пенсионеров рассказали сепаратистскому каналу о том, как опускали записку 50 лет назад. Один из замуровавших стальную гильзу – Иван Черноиванов. Тогда он мечтал о будущем, сейчас пожилой мужчина мечтает о прошлом.

«Мы прожили 50 лет, думаем, что хорошее время вернется», – сказал Иван Черноиванов.

«Поколение, живущее при коммунизме» – именно такими, по мнению советских идеологов, должны были быть люди, достающие из «капсул» записки 50-летней давности. Этою мыслью и пестреют послания из прошлого.

А вот в городе Хрустальный Луганской области («ЛНР» по-старому называет его Красный Луч) вскрыли «капсулу времени», однако содержание послания прочесть не смогли. Время превратило его в труху.

В Крыму в будущее отправили письмо о псевдореферендуме 2014 года

В аннексированном Крыму, в селе Вилино, из стены местной школы извлекли стеклянную банку с посланием к потомкам. Доставать «капсулу» приехал депутат Госдумы России Анатолий Аксаков. В письме дети гордятся своими оценками и, конечно же, верят, что поколение 2017-го живет при коммунизме.

Мы выражаем надежду, что вы, поколение 2017 года, воплотите в жизнь наши мечты о самом справедливом коммунистическом обществе

«Сейчас в нашей школе учатся 1018 человек, из них 160 комсомольцев и 460 пионеров. Отличников 54, а на «четыре» и «пять» учатся 288 человек. Свою любовь к Родине мы выражаем в труде и учебе. Мы выражаем надежду, что вы, поколение 2017 года, воплотите в жизнь наши мечты о самом справедливом коммунистическом обществе», – написано в письме.

Доставшие капсулу решили тут же отправить письмо в 2067 год. Вот только в своем послании они не смогли обойтись без политики. В нем отдельно упоминается псевдореферендум 2014 года, который привел к так называемому «воссоединению» Крыма с Россией.

​В Тирасполе, столице еще одной непризнанной территории – Приднестровья – Ольга Гальченко 50 лет назад запечатывала письмо в «капсулу» и дала честное пионерское, что никому не расскажет о его содержании. Она его сдержала и на городском митинге в пионерской пилотке, который показывает местный приднестровский канал, пожилая женщина читает письмо, в котором предки немного даже завидуют жителям 2017 года.

Вы, наверное, уничтожили все болезнетворные микробы и вирусы, известные на земле, а теперь живете долго, не старея и не болея

«Вы, наверное, уничтожили все болезнетворные микробы и вирусы, известные на земле, а теперь живете долго, не старея и не болея», – зачитала часть письма Ольга Гальченко.

Поддерживаемые Россией боевики в наши дни тоже закладывают подобные капсулы, даже без повода. Зимой 2017-го в центральном парке Донецка замуровали железный ящик с месседжами потомкам: «всегда помнить о тех, кто проливал кровь за вашу родную землю, жить по совести и помнить о труде и долге».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)