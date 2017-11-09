Маємо сім позовів до інтернет-магазинів щодо української мови – Літинський

9 листопада в Україні відзначають День української мови та писемності. Хоча, за даними соціологічних опитувань, рідною українську мову називають 68% респондентів, російська мова досі домінує у сфері послуг, друкованих виданнях, українському сегменті інтернету. Натомість останнім часом українська переважає в кінопрокаті, в теле- та радіоефірах. Про важливість української мови та її позиції в Україні говорили у програмі «Ваша Свобода» лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя та громадський активіст Святослав Літинський.