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09 Листопад 2017, Київ 19:22
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Маємо сім позовів до інтернет-магазинів щодо української мови – Літинський

Маємо сім позовів до інтернет-магазинів щодо української мови – Літинський
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9 листопада в Україні відзначають День української мови та писемності. Хоча, за даними соціологічних опитувань, рідною українську мову називають 68% респондентів, російська мова досі домінує у сфері послуг, друкованих виданнях, українському сегменті інтернету. Натомість останнім часом українська переважає в кінопрокаті, в теле- та радіоефірах. Про важливість української мови та її позиції в Україні говорили у програмі «Ваша Свобода» лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя та громадський активіст Святослав Літинський.

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