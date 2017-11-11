Іракські війська заявили про визволення ще одного міста від «Ісламської держави»

Урядові війська Іраку заявили, що разом із їхніми союзниками визволили від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» місто Румана і ще десять навколишніх сіл.

Це місто на північному березі Євфрата, біля кордону з Сирією, визволили в перебігу масштабного наступу урядових сил і союзних їм ополчень на останні рештки захоплених «Ісламською державою» територій в Іраці.

Цього ж дня за кілька кілометрів звідти, на сирійському боці кордону, за повідомленнями, бойовики «Ісламської держави» відбили в сирійських урядових військ місто Абу-Камаль, також відоме як Аль-Букамаль. Про це заявили в Сирійській групі спостереження за правами людини, що працює в Лондоні, але має інформаторів на місцях подій у Сирії, про це ж говорили й інші сирійські опозиційні активісти; влада Сирії наразі не коментувала цих заяв.

Сирійська урядова армія оголошувала про визволення Абу-Камаля 9 листопада, але наступними днями бойовики «Ісламської держави», що відступили з міста, перейшли в наступ на нього. За повідомленнями, нині сирійські урядові війська і їхні союзники перебувають на відстані кілометра-двох від меж міста.

Угруповання «Ісламська держава» останнім часом зазнало низки поразок унаслідок одночасних наступів на кількох фронтах – у Сирії з боку урядових сил, які підтримує Росія, і також із боку частини опозиційних сил, що мають підтримку міжнародної коаліції під проводом США, в Іраці з боку урядових сил і їхніх союзників, яких теж підтримує коаліція під проводом США.