8 фотодоказів того, що українські вишиванки завойовують світ 

Світлини світових зірок демонструють: українські вишиванки набирають популярності у цілому світі. Ось 8 доказів:

1. Легендарна модель Клаудія Шиффер покрасувалась у вишиванці бренду «March11».

2. Нещодавно міністр оборони Канади Харджит Саджан одягнув вишиванку та заговорив українською мовою у Twitter. Таким чином канадський урядовець долучився до «Українського дня у парламенті Канади», про який напередодні твітували інші канадські урядовці.

3. Американська акторка Демі Мур у вишитій сукні Vita Kin на фотовиставці в Лос-Анжелесі.

Демі Мур знялася у вишитому українському вбранні у фільмі «Сліпець». Зірку у вишиванці українського бренду Vita Kin можна побачити у трейлері цього фільму – на 1 хвилині 11 секунді та на останніх секундах трейлера. Фільм «Сліпець» вийшов на екрани у США 14 липня 2017 року.​

4. А ось шведська кіноакторка Алісія Вікандер, вбрана у вишиту сукню бренду Vita Kin.

​5. Американську танцівницю Діту фон Тіз також можна побачити в українських вишитих сукнях від Vita Kin. Світлини, на яких вона зображена у вишиванках, можна знайти в її Інстаграмі.

​6. В українській вишитій сукні з’являлася і принцеса Данії Мері. Фотографію, на якій вона зображена у вишитій сукні бренду «March 11», опублікував у Твіттері блогер Михайло Голуб.

7. А французька актриса Мелані Тьєррі була вдягнена в українську вишиту сукню на Каннському кінофестивалі-2016.

8. ​А це засновник компанії Virgin, мільярдер і філантроп сер Ричард Бренсон у вишиванці на фотографії з українською ведучою Катериною Осадчою.