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Збільшується кількість української мови на радіо | Ранкова Свобода. Частина 3
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13 Листопад 2017, Київ 15:07
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 13 листопада (карта)
13 Листопад 2017, 14:20
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
13 листопада
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
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