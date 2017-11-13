​Кам’яні леви у Львові стали «заручниками» суперечки у польсько-українському конфлікті

Львів – Два кам’яні леви, які є елементами меморіалу польських військових поховань на Личаківському цвинтарі, перебувають у центрі українсько-польського конфлікту. Польська сторона хоче реставрувати кам’яні скульптури, а з українського боку вказують на самовільні дії сусідів. В Україні кажуть, що левів привезли на цвинтар без жодних погоджень. Чи дозволять реставрувати кам’яних левів, чи їх демонтують?

Під час офіційного візиту до Львова 5 листопада польський міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський відвідав військовий меморіал польських вояків, які загинули у 1918-1920 роках. Оглянув міністр елемент військового комплексу – арку слави, на яку в грудні 2015 року повернули дві скульптури кам’яних левів. Їх одразу ж закрили дерев’яними дошками від пошкоджень.

Вітольд Ващиковський сказав Радіо Свобода, що останні два роки польська влада постійно звертається до української сторони з проханням дозволити реставрацію скульптур.

«До кожної влади будемо звертатись і вже звертались. Бо кому ці леви заважають. Два роки вже ті леви закриті. Кому тут заважають люди, які тут спочивають і давно мертві, тому достатньо сьогодні лише пам’ятати про цих людей», – каже міністр Вітольд Ващиковський.

Польський військовий меморіал у передвоєнному Львові знали як «Цвинтар орлят». Спорудили величний комплекс, до якого входили каплиця, дві катакомби, місця поховань французьких піхотинців і американських пілотів, тріумфальна арка з двома скульптурами левів, два пілони у 20-30-х роках минулого століття. Автором проекту був молодий архітектор Рудольф Індрух. Головний вхід на цвинтар планувався саме через тріумфальну арку з кам’яними левами, які лапами спираються на щит. На одній скульптурі був зображений герб Львова і написано «Завжди вірний», а на другій – польський орел і слова «Тобі, Польще».

«Це питання дискусійне, політичне, болюче, його треба вирішити»

Радянська влада у 1950-х почала нищити меморіальний комплекс, тріумфальну арку розбити не вдалось, але наприкінці 1960-х спершу забрали звідти одну скульптуру лева, потім другу. Кам’яні леви «оселились» майже на півстоліття на нові місця. А наприкінці грудня 2015 року, з ініціативи польського міністерства культури, львівська фірма приватно, за фінансування Польщі, перевезла цих левів на цвинтар. Скульптури закрили дерев’яними щитами, здійнявся скандал. Адже левів перевезли самовільно, без погодження з Державною міжвідомчою комісією у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, і депутати міськради не ухвалювали жодного рішення. За словами секретаря Державної комісії Святослава Шеремети, польська сторона не зверталась до установи з проханням перевезти левів, а діяла за принципом «крок за кроком», ігноруючи українські закони. Це навіть важко припустити, щоб українці діяли схоже у Польщі, наголосив секретар комісії.

«Прикро, що польська сторона одноосібно ухвалила рішення ввезти левів, знаючи, що це болісне питання для українців. У рішенні міськради, Державної комісії, домовленостей, яких було багато, чітко записано, що Польща ніяких архітектурних і скульптурних елементів, аніж передбачено в ухвалі від 13 червня 2005 року, бути не може. А польська сторона нахабно взяла і їх завезла наприкінці грудня. Ці леви з написом «Завжди вірні тобі, Польща», скульптури левів символізували імперське панування Польщі над окупованими територіями, зверхність Польщі над українцями на території ЗУНР», – наголосив Святослав Шеремета.

Міністерство культури Польщі завезло левів руками львівської фірми, але не без відома міських чиновників. Начальник управлінні охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко розповіла, що Міністерство культури Польщі неодноразово зверталось до міської влади з проханням повернути левів на їхнє історичне місце і дозволити реставрувати.

«До управління було звернення, і ми написали, відповідно, що ми не заперечуємо, щоб ці леви були повернуті. Це не є дозвільний документ, це рекомендаційний. Це поляки перевезли за свій кошт і знайшли фірму тут, яка їм це виконала. Це питання дискусійне, політичне, болюче, його треба вирішити, бо речі з цвинтаря мають бути на цвинтарі. Напису на левах немає. На скульптурі, що стояла біля Львова, свого часу був серп і молот, а потім тризуб. Леви є символом Львова, навіть зі щитом. Ми маємо без політики, розумно, дві сторони дійти до консенсусу. Оригінальні скульптури левів потребують ґрунтовної реставрації», – наголосила Лілія Онищенко.

Законів мають дотримуватись обидві сторони

Однак Святослав Шеремета зауважує, що ніхто не може діяти самовільно, зневажаючи українські закони. І водночас Польща вимагає від України дотримання польського законодавства при вшануванні пам’яті українців на польській території. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що всі незаконно встановлені Україною пам’ятники у Польщі будуть демонтовані і таке рішення ухвалюватимуть місцеві органи влади. Тим часом в Україні, за інформацією Українського інституту національної пам’яті, близько 150 місць пошанувань, які Польща облаштувала, проігнорувавши чинне українське законодавство. У цьому списку – і кам’яні леви з «Цвинтаря орлят», і звідти ж «меч-щербець», зображений на могилі п’ятьом Невідомим солдатам. Цей символ у Львові розцінюють як «імперський мілітарний символ», і міські депутати просили поляків замінити його на католицький хрест.

Депутати Львівської міськради своїм рішенням можуть дозволити реставрацію скульптур левів, але на сьогодні навіть немає мови про розгляд цього питання. Ніхто навіть не ініціює розгляд цього питання на тлі загострення українсько-польських відносин і заяв польських політиків та урядовців щодо України. Секретар міськради Анатолій Забарило зауважив, що спершу слід ретельно вислухати всі думки фахівців із обох сторін, а вже потім ухвалити рішення.