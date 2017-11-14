Україні потрібен не лише «план Маршалла», а й «план Трумена» (огляд преси)

«План Трумена». Україні потрібен не лише «план Маршалла». У статті під таким заголовком газета «День» нагадує, що ще до «плану Маршалла» з’явився й почав працювати «план Трумена», призначений спеціально для країн, які стали або можуть стати жертвами радянської агресії. При цьому фінансова частина мала вигляд не кредитів, а не призначених для повернення грантів. Ці країни отримали також допомогу у вигляді товарів, устаткування, зброї та медикаментів. А ще на прохання Трумена Конгрес США санкціонував відправку інструкторів і фахівців – як цивільних, так і військових, і надав кошти, необхідні для навчання персоналу цих країн. У підсумку вчасно надана допомога зупинила агресивні дії Кремля. Відтак, як наголошує дописувач, перед запровадженням новітнього «плану Маршалла» для України потрібно реалізувати той чи інший сучасний варіант «плану Трумена». На початку потрібні – впродовж року-двох – екстраординарні заходи зі зміцнення Збройних сил, держапарату і задоволення нагальних потреб населення, а тоді вже можна запроваджувати далекосяжні програми соціально-економічного розвитку, наголошує газета.

Про те, чим запам’ятався з’їзд «Народного фронту», а також про люб’язність колишнього прем’єра Арсенія Яценюка та нинішнього очільника уряду Володимира Гройсмана, пише газета «День». Видання стверджує, що «фронтовики» донедавна вели переговори з «Блоком Петра Порошенка» та «Вінницькою європейською стратегією» Гройсмана. Однак, через вимоги Гройсмана для себе окремих квот, переговори забуксували. Але тріо із сил Порошенка, Яценюка і тепер уже Гройсмана поки що не нагадує Лебедя, Рака та Щуку. У дописувача немає відчуття й того, що вони не договороспроможні між собою. Говорячи ж загалом про політичний виборчий контекст, не можна не згадати про треті сили, які можуть виявитися для цього тріо серйозною загрозою, де і проросійські партії, і старі-нові обличчя на кшталт співаків, які президентами можуть не стати, але при цьому відтягнуть на себе голоси і, відповідно, піднімуть ціну «другого терміну». Про це йдеться у статті «Друг Володимир».

Експерт «Газети по-українськи» стверджує, що «Народний фронт» не особливо цікавить Петра Порошенка для наступних парламентських виборів. Однак для президента критично важливо, щоб Яценюк не брав участі у президентській кампанії. А вона за графіком має передувати парламентській, нагадує експерт.

Газета «День» переконує: для того, щоб народні депутати могли самостійно ухвалювати рішення, потрібна реформа виборчої системи і відповідальність виборців. Адже сьогодні депутат, який іде за списками, не є вільним у своєму волевиявленні. Більш-менш вільними є мажоритарники, але вони в абсолютній більшості – це бізнесмени. Тому їх вільними теж можна вважати доволі умовно, бо на них будуть тиснути податкова, прокуратура, СБУ, МВС тощо. Тобто вони теж є залежними в ухваленні своїх рішень. На жаль, як переконує видання, вони приходять у політику заради капіталізації. І таких депутатів 80%, а бізнес із владою сваритися не буде, особливо, коли йдеться про бізнес, який іде в політику, щоб помножити свої статки. Як можна змінити ситуацію, йдеться у матеріалі «Карткова» Рада».

Газета «Україна молода» наголошує, що централізоване сховище ядерного палива в Чорнобильській зоні дозволить Україні заощаджувати сотні мільйонів доларів, менше залежати від Росії та дати нові перспективи українській науці. Це буде стратегічний ядерно-паливний ресурс, що може бути використаний у майбутньому при експлуатації ядерних реакторів наступних поколінь. Будівництво сховища – необхідний етап для розвитку атомної енергетики в будь-якій державі, наголошує газета в публікації «Не «могильник», а цінний склад».