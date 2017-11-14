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95 миллионов гривен заплатит Мариуполь за строительство и капитальный ремонт городских магистралей. Ремонтом основных улиц города занялась турецкая фирма Onur Construction International. Подрядчик с опытом работы во многих странах мира уже приступил к работе. Для выполнения работ по контракту в Мариуполе пущен в эксплуатацию завод по производству асфальта и уже начат ремонт дорог.

Согласно контракту, подписанному с турецкой фирмой Onur Construction International, в Мариуполе отремонтируют 6 основных магистралей города. До конца года предусмотрен капитальный ремонт трех самых больших по объему и протяженности улиц. Фирма-подрядчик привезла с собой все необходимое оборудование, включая завод, который является одним из участков всего производственного процесса. Завод оснащен современным итальянским оборудованием и производит 210 тонн асфальта в час. Этого, по мнению подрядчика, достаточно, чтобы в срок произвести капитальный ремонт всех улиц, предусмотренных по контракту. В случае необходимости, завод может производить асфальтобетонной смеси в два раза больше, говорит руководитель проекта Эмра Баяпан.

В Украине работаем в разных городах: в Полтаве, Львове, теперь вот в Мариуполе. Намерены остаться здесь работать на год или два. У нас такие планы

«Мы привезли этот завод из Турции. Он мобильный, монтируется за 15 дней и производит 210 тонн асфальта в час. Если будем работать день и ночь, то в сутки можем произвести более 4000 тонн. Качество соответствует мировым требованиям, опыт есть. Мы работали в Саудовской Аравии, Хорватии, Молдове, у себя, в Турции. В Украине работаем в разных городах: в Полтаве, Львове, теперь вот в Мариуполе. Намерены остаться здесь работать на год или два. У нас такие планы», – рассказывает он.

Укладка нового дорожного покрытия на магистралях города уже началась и до конца года в городе будут отремонтировано около 10 километров дорог. Модифицированный асфальтный бетон соответствует мировым стандартам качества, подрядчик гарантирует, что дороги прослужат не один год, но качество работы будет контролироваться, говорят в департаменте дорожного строительства.

В случае несоответствия качества продукта, подрядчики бесплатно должны будут исправить неполадки

«В случае несоответствия качества продукта, подрядчики бесплатно должны будут исправить неполадки, а также на них будут наложены штрафные санкции», – сообщил директор предприятия «Мариупольавтодор» Дмитрий Чучмай.

Фирма-подрядчик работает в Украине уже более 14 лет. Но, несмотря на это, найти подрядчика для работы в Мариуполе было сложно, говорят в горсовете.

Мы искали подрядчика с мировым именем. Обращались к полякам, литовцам, к турецким партнерам. Уговаривали их, говорили, что город безопасный, приходите к нам работать. Те дороги, которые мы им доверили, я уверен, будут качественными. Они дают гарантию более 10 лет

«Мы искали подрядчика с мировым именем. Обращались к полякам, литовцам, к турецким партнерам. Уговаривали их, говорили, что город безопасный, приходите к нам работать. Здесь можно работать, можно строить бизнес и строить качественные дороги. Мы благодарны турецким партнерам за то, что они приняли участие в тендере, победили в нем. Те дороги, которые мы им доверили, я уверен, будут качественными. Они дают гарантию более 10 лет», – сказал мер Мариуполя Вадим Бойченко.

Всего на ремонте дорог в городе заняты около 50 человек, 30 из которых – сотрудники фирмы. Две местных бригады выполняют подсобные и подготовительные работы.

В следующем году состоится новый тендер, и турецкая компания не собирается уступать первенство. Представители компании говорят, что если удастся его выиграть, то работы продолжатся не только на городских магистралях, но и за пределами города.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)