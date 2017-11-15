Міністр Юстиції США не піддався тиску союзників Трампа стосовно Клінтон

«Виглядає так» – це недостатнє підґрунтя для призначення спеціального прокурора», – заявив міністр юстиції США Джефф Сешнс відповідаючи на запитання сенатора-республіканця з Огайо Джима Джордана про можливість призначення спеціального прокурора для розслідування діяльності суперника Трампа на виборах президента та колишнього Держсекретаря США – Гілларі Клінтон.

Прибічники Трампа вимагали призначити спеціального прокурора, щоб розслідувати дії Гілларі Клінтон у справі про передачу певних потужностей з виробництва урану компанії, пов’язаної з Кремлем, повідомляють американські ЗМІ.

Протягом п’яти-годинних слухань в Сенаті, стало очевидно, що відмова Сешнса засмучує республіканців, пише The Hill.

Критики призначення спеціального прокурора для розслідування діяльності Клінтон вважають, що таке призначення свідчило б про політичну заангажованість Міністерства юстиції і розцінювалось би як політичний крок у відповідь на діяльність спеціального прокурора, який розслідує можливі зв'язки кампанії Трампа з Росією.

Сешнс на стає на бік жодної зі сторін, заявив речник Міністерства юстиції, коментуючи заяву Сешнс на слуханнях: «Він просто роз’яснив юридичні вимоги для призначення спеціального прокурора».

Трамп раніше звертався до Сешнса та Міністерства юстиції з пропозицією посилити розслідування проти Клінтон і скаржився, що Міністерство юстиції історично є незалежним від президента.

Все ж, можливості для призначення другого спеціального прокурора залишаються відкритими, повідомляє FoxNews. В листі отриманому FoxNews від Міністерства юстиції США зазначається, що Сешнс дав вказівки прокурорам розглянути певні питання, які підіймались республіканцями в Конгресі, включаючи продаж Uranium One і ймовірні незаконні дії Фонду Клінтонів.

«На мене не чиниться і не буде чинитись неправомірний вплив» з боку Трампа, заявив Сеншс, повідомляє Politico.

Призначення незалежних прокурорів є достатньо поширеною практикою у США. Протягом адміністрації Білла Клінтона сім спеціальних прокурорів працювали над розслідуваннями діяльності його міністрів в сфері сільського господарства, торгівлі, праці та інше. Вісім незалежних прокурорів розслідували діяльність Рональда Рейгана протягом двох термінів його перебування на посаді, включаючи зі справи Іран-Контра, в рамках якої розслідувались дії високопосадовців з можливого продажу зброї Ірану.