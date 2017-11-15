«Загроза не зміниться» – заснована генералом КДБ фірма охоронятиме Посольство США в Росії

Державний департамент США запевнив, що він провів ретельну перевірку приватної російської компанії, найнятої для забезпечення додаткової охорони будівель Посольства США в Росії. Державний департамент «перевірив компанію і кожну особу, пов’язану з Elite Security з відповідними установами на національному та місцевому рівнях», йдеться в відповідній заяві, повідомляє АР.

Заяву було видану у відповідь на публікацію в The New York Times, де повідомлялось, що компанію Elite Security заснував колишній шпигун КДБ Віктор Буданов, генерал у відставці, який раніше очолював контррозвідку Росії. Фірмою зараз керує його син.

«Посольства США по всьому світові постійно працюють в умовах загроз в сфері розвідки та фізичної безпеки. Цей контракт не змінює цього факту», – заявив неназваний посадовець Держдепартаменту в коментарі NYT.

На державному сайті з закупівель США розміщено інформацію про контракт на 2,8 мільйона доларів на охорону будівель посольства в Москві, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Владивостоку, укладений у вересні.

Морські піхотинці продовжать охороняти будівлі посольства, однак інші завдання, такі як огляд відвідувачів, буде виконувати приватна фірма з безпеки, повідомляє NYT.

Після великих скорочень персоналу, викликаних вимогою Путіна скоротити кількість співробітників на 755 осіб, Державний департамент мав скоротити кількість охоронців і найняв приватну фірму охорони, зазначає видання.

Російське видання «Коммерсант» також зазначало, що Буданов раніше був керівником Путіна під час перебування в Східній Німеччині, де Путін був службовцем КДБ в 1980-х роках. Буданов також працював з Британським подвійним агентом Кімом Філбі, зазначає АР.