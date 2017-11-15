У підсумку закон Росії про «іноземних агентів» запрацює проти Кремля – Кагарлицький

Держдума Росії сьогодні одноголосно в третьому читанні ухвалила проект закону, який дозволяє визнавати засоби масової інформації «іноземними агентами», якщо вони отримують фінансування з-за кордону. Рішення про присвоєння статусу ухвалюватиме Мін'юст.

Російська влада не приховує, що новий закон ухвалений у відповідь на вимогу Мін'юсту США до телекомпанії RT (так тепер називається Russia Today) зареєструватися як іноземний агент. Про це після засідання нижньої палати російського парламенту заявив її голова В'ячеслав Володін.

Ми говоримо про симетричну відповідь

«Ми говоримо про симетричну відповідь. І ми говоримо про те, що так чинити з нашими засобами масової інформації не можна. Більше того, якщо такі рішення ухвалюються іноземною державою, звичайно, ми повинні відповідати. І ми будемо це надалі робити», – сказав Володін.

На захист RT

Про те, що відповіддю будуть якісь заходи для американських ЗМІ в Росії, почали говорити відразу ж після того, як керівник RT Маргарита Симоньян поскаржилася всьому світові, що американський Мін'юст вимагає від телекомпанії реєстрації як іноземного агента. У російському керівництві це трактують як «зазіханням на свободу слова». Про це говорив і сам президент Росії Володимир Путін, а тепер повторив і його речник Дмитро Пєсков.

«Будь-які зазіхання на свободу російських засобів масової інформації за кордоном не залишаються і не залишатимуться без відповіді в Москві», – наголосив Пєсков.

«Написаний на коліні»

Михайло Федотов, голова президентської ради з прав людини й автор чинного закону про ЗМІ, який вважається одним із найдемократичніших, уже висловився з приводу нинішньої законотворчості Держдуми. Російському виданню РБК він назвав новий закон «написаним на коліні». А ось депутат, який колись працював журналістом, Петро Толстой, каже, що із зарубіжними ЗМІ боротимуться за допомогою клейма і додаткової фінансової звітності.

«Ми поки що ухвалили поправки, які дають можливість виконавчій владі, Мін'юсту, наприклад, зараховувати іноземні засоби масової інформації до числа «іноземних агентів», як це зробили американці з Russia Today і «Супутником». Це змусить їх до фінансової звітності, маркування продукції і так далі», – зазначив Толстой.

Криве дзеркало

У російських офіційних ЗМІ говорять про новий закон як про дзеркальну відповідь США. Але при цьому не пояснюють, що від самого початку RT, Sputnik в Америці і, наприклад, Радіо Свобода та «Голос Америки» в Росії були в нерівних умовах. На це звернув увагу в заяві керівник корпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Том Кент.

«RT і Sputnik поширюють свою інформацію в США вільно, в той час як Радіо Свобода в Росії не має доступу до кабельних мереж і було змушене припинити співпрацю з російськими партнерами через адміністративний тиск. Журналісти Радіо Свобода зазнають переслідування і фізичних нападів у Росії, а репортери RT працюють без загрози переслідування з боку влади США», – йдеться в заяві американської медіа-корпорації.

Експерти відзначають, що новий закон зачищає майданчик ЗМІ напередодні президентських виборів березня 2018 року. В інтерв'ю «Голосу Америки» соціолог і політолог Борис Кагарлицький сказав, що навряд чи новий закон принесе користь російській владі.

Основна політична дискусія ведеться переважно в інтернеті. Причому на сайтах і сторінках, які ніякого офіційного статусу не мають. Тому, я думаю, всі ці заходи вкрай неефективні

«Те, що зараз статус «іноземного агента» починають поширювати на ЗМІ, це дуже показово. Тому що на якомусь етапі влада боялася неурядових організацій, тому по них, відповідно, було завдано удару. Потім з'ясувалося, що загроза може виходити від засобів масової інформації Але справа в тім, що основна політична дискусія ведеться переважно в інтернеті. Причому на сайтах і сторінках, які ніякого офіційного статусу не мають. Тому, я думаю, всі ці заходи вкрай неефективні. Проте зовнішнє відчуття, яке все це створює, – це відчуття страху. І мені здається, в підсумку це працює проти влади, а не на неї», – зазначив експерт.

У Вашингтоні неодноразово наголошували, що закон про іноземних агентів у Сполучених Штатах Америки значно відрізняється від російського і ніяк не обмежує свободу інформації.