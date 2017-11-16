Ленін у Празі: Центр сучасного мистецтва про події в Росії 100 років тому

У Празі в Центрі сучасного мистецтва DOX експонується міжнародна виставка плакату «1917-2017». Її автори – митці з 50 держав світу, включно з Україною. У своїх творах вони розкривають погляди сучасників – українців, поляків, чехів, французів, угорців, білорусів – на події Жовтневого перевороту в Росії. Як свідчать представлені в експозиції плакати, більшість авторів асоціюють події жовтня 1917-го та тодішнього лідера Володимира Леніна з насильством, смертю, втратою свободи, приниженням людської гідності.

Лише незначна частина авторів, а саме 4 відсотки, оцінює події Жовтневого перевороту 1917-го року позитивно, наголосила у розмові з Радіо Свобода куратор виставки Міхаела Шілбахова.

Переважна більшість ставиться негативно

«Переважна більшість ставиться негативно. Цих 4 відсотки – це різні автори з великого спектру плакатів з 50 різних країн, гадаю, що цей приклад про дещо свідчить», – додала вона.

Серед представлених понад півтори тисячі робіт у Празі можна побачити плакати харківської арт-групи Alcofribas та київських студенток Катерини Ляпкало, Дарини Горбачової, Марії Маркелової.

Ініціатором проекту виставки «1917-2017» є російський куратор Сергій Сєров, який у 2016 році звернувся до митців з ініціативою висловити своє ставлення до подій 1917 року в Росії мовою плакату. Над експозицією в Празі також працював відомий чеський дизайнер Алеш Нойберт.