У ЄС закликали Британію швидше просуватися з виходом із Євросоюзу

У Європейському союзі закликали Велику Британію, яка нині перебуває у процесі виходу з ЄС, прискорити поступ у цьому процесі.

Як повідомив президент Європейської ради Дональд Туск, він заявив прем’єр-міністрові Британії Терезі Мей, що Лондон має здійснити більший поступ до середини грудня, щоб Євросоюз міг відкрити наступні розділи переговорів про вихід.

В апараті Мей підтвердили після її зустрічі з Туском, що сторони «дійшли згоди про те, що необхідно зробити більше роботи, і обговорили, як здійснити подальші спільні кроки напередодні засідання Європейської ради у грудні».

Британський прем’єр також мала зустрічі з іншими європейськими лідерами з цього приводу під час їхнього саміту у шведському Ґетеборзі, і вони теж закликали її прискорити підготовку до виходу з ЄС.

Європейський союз вимагає від Великої Британії «достатнього поступу» в низці важливих питань, зокрема, щодо британського закону про вихід із Євросоюзу, щодо прав громадян, щодо фінансових питань і щодо режиму кордону з Ірландією, яка залишається в ЄС. Нині цей кордон практично відкритий для громадян обох держав, але іноземці не мають права вільно перетинати його, хоча регулярного контролю на ньому немає.

Якщо до зустрічі Європейської ради 14 грудня Лондон не виконає вимог, наступні кроки відкладуться вже на лютий чи й березень, а це залишить надто мало часу для переговорів щодо майбутнього режиму торгівлі.

Велика Британія, відповідно до рішення свого референдуму в червні 2016 року і законодавства ЄС, мусить вийти з Європейського союзу, незалежно від того, чи досягне з ЄС домовленостей про це, не пізніше ніж у березні 2019 року.