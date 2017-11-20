Мінські угоди у глухому куті (світова преса)

Іспанський часопис регіону Каталонія La Vanguardia пише про глухий кут, у якому опинилось виконання Мінських мирних угод з врегулювання конфлікту на Сході України. Періодичне видання Ірландії The Irish Times розмірковує над останнім загостренням українсько-польських стосунків. Британська газета The Independent повідомляє про признання колишнього російського інтернет-троля, який працював на спеціальній «фабриці» брехні та дезінформації.

Найбільший часопис іспанського регіону Каталонія La Vanguardia ​друкує статтю «ОБСЄ констатує порушення мінських угод щодо врегулювання в Україні». У матеріалі повідомляється, що генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) Томас Ґремінґер у своєму інтерв’ю заявив про регулярні порушення мінських мирних угод, спрямованих на врегулювання збройного конфлікту на сході України.

«Ми перебуваємо у глухому куті з огляду на виконання мінських угод. Єдиним шляхом виходу з ситуації, що склалась, є політична воля всіх сторін конфлікту», – заявив генеральний секретар ОБСЄ Томас Ґремінґер.

Каталонське видання зазначає, що швейцарський дипломат не пояснив, яка саме зі сторін конфлікту на сході України порушує мінські угоди, проте наголосив, що ОБСЄ засуджує абсолютно всі порушення угоди про перемир’я, яка була підписана в лютому 2015 року у столиці Білорусі, – останньої з трьох мінських домовленостей. Газета додає, що Ґремінґер також прокоментував пропозицію президента України Петра Порошенка щодо можливого розміщення миротворчої місії ООН в районах, контрольованих проросійськими сепаратистами, а також на кордоні між Україною та Росією.

«Ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на стабілізацію і зменшення напруженості на сході України, які б створили сприятливі умови для запровадження у життя мінських мирних угод», – сказав Томас Ґремінґер.

La Vanguardia пише, що український уряд «відмовляється запроваджувати політичну частину угод», яка стосується проведення місцевих виборів, надання амністії бойовикам, конституційної реформи, а також «надання особливого автономного статусу» сепаратистським регіонам, перш ніж він поверне собі контроль над цими територіями, особливо за кордоном із Росією. Саме тому, як наголошує каталонський часопис, українська влада наполягає на потребі розміщення міжнародної миротворчої місії на сході України. Газета додає, що президент Росії Володимир Путін також, зі свого боку, запропонував розмістити миротворчу місію ООН в Україні, проте лише на лінії розмежування з територією, яку контролюють проросійські бойовики, і позиціями українського війська. Це, як вказує барселонський часопис, аж ніяк не задовольняє українське керівництво.

Переклад твіту: «ОБСЄ констатує порушення мінських угод щодо врегулювання в Україні».

Популярний часопис з Ірландії The Irish Times ​публікує статтю «Польща забороняє в’їзд українському посадовцю попри очевидний поступ на переговорах». Ірландське видання зазначає, що Польща запровадила «чорний список» українських посадовців, яким заборонено в’їздити на територію Польщі, а це, у свою чергу, ще сильніше роздмухало полум’я суперечки між сусідами щодо кривавих подій історії, яка загрожує підірвати українсько-польський альянс проти Росії. Газета повідомляє, що Святославові Шереметі, голові української комісії зі вшанування жертв Другої світової війни, було заборонено в’їздити на територію Польщі лише через день по тому, як пройшли надзвичайні переговори, спрямовані на послаблення напруженості між Варшавою та Києвом.

Ірландське видання наголошує, що цей випадок став найпершим відтоді, як польські дипломати заявили, що їхня країна не дозволятиме в’їзд на територію Польщі для тих українських посадовців, які нібито применшують масштаби злочинів проти поляків або прославляють українські націоналістичні організації, які зі зброєю боролися за українську незалежність – подекуди, як пише газета, поруч із силами нацистів. Газета додає, що Варшава засудила позицію комісії, яку очолює Шеремета, за те, що вона припинила ексгумацію останків поляків у захороненнях у західній Україні. Київ, у свою чергу, висловив обурення з приводу актів вандалізму та руйнування українських цвинтарів та меморіалів на терені Польщі.

The Irish Times пише, що, за словами представників МЗС України, заборона на в’їзд Шереметі суперечить логіці конструктивних угод, досягнутих на українсько-польських переговорах у п’ятницю. Українська сторона також висловила сподівання на швидке розв’язання проблеми, що виникла зі в’їздом Шеремети на територію Польщі. Ірландська газета нагадує насамкінець, що міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський звинуватив цього місяця Україну у «використанні» Варшави для підтримки у протистоянні з Росією, у той сам час, на думку польського урядовця, не спромігшись владнати різночитання у трактуванні спільної історії 1940-х років.

Видання зазначає, що українська влада погоджується, що українські повстанці часів Другої світової війни, які відстоювали незалежність України, вчинили злочини проти польського населення, проте відкидає твердження Варшави, що вони рівнозначні актам геноциду. Київ також намагається надати офіційного статусу тим місцям на території Польщі, де поховані тіла українських повстанців.

Переклад твіту: «Польща забороняє в’їзд українському посадовцю попри очевидний поступ на переговорах».

Щоденне періодичне видання з Великої Британії The Independent ​ містить матеріал «Співробітник російської «ферми» інтернет-тролів змальовує «карусель брехні». У підзаголовку наводиться цитата професійного російського інтернет-троля, який каже, що його роботою було розповсюдження брехні та дезінформації з метою завдання шкоди Україні та США. У своєму інтерв’ю американській мережі NBC News росіянин на ім’я Віталій Беспалов розповів, як він та інші співробітники російської «ферми» інтернет-тролів перебували під тиском із метою регулярного розповсюдження дезінформації в інтернеті. За словами Беспалова, деякі його колеги писали блоґи, дехто працював над статтями, які сіяли брехню у соціальних мережах.

«Ми всі робили ту саму роботу, сповнену брехні», – заявив колишній російський інтернет-троль Віталій Беспалов.

The Independent зазначає, що тоді як робота Беспалова стосувалась формування в читачів російського погляду на події на сході України, інші колеги Беспалова концентрувались на Сполучених Штатах. Британський щоденник пише, що, за даними представників американської розвідки, ця конкретна російська фабрика інтернет-тролів, яку фінансує наближений до Путіна олігарх зі зв’язками з російськими розвідувальними службами, стала справжньою зброєю кібернетичного арсеналу Росії, яку Москва використовувала у спробах вплинути на вибори у США. Приблизно 126 мільйонів американців побачили в інтернеті матеріали у соціальних мережах, що їх «виробляла» російська фабрика тролів, публікуючи всю ту брехню через купівлю рекламних шпальт та рекламних повідомлень у соцмережах. Зокрема, у мережі Facebook було розміщено до 80 тисяч повідомлень цієї російської «фабрики». Соціальна мережа Twitter оприлюднила інформацію про те, що було виявлено 2 тисяч 700 акаунтів, які стосувалися лише згаданої російської структури інтернет-тролів.

Переклад твіту: «Співробітник російської «ферми» інтернет-тролів змальовує «карусель брехні».