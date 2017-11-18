МЗС: заборона на в’їзд до Польщі Шереметі суперечить «логіці домовленостей» 17 листопада

Заборона на в’їзд до Польщі секретарю Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святославу Шереметі суперечить логіці конструктивних домовленостей української і польської сторін 17 листопада. Про це йдеться у заяві МЗС за підсумками зустрічі з послом Польщі в Україні Яном Пєкло.

У МЗС висловили сподівання, що досягнуті напередодні двосторонні домовленості «дозволять невідкладно вирішити прикру ситуацію із Шереметою».

Консультаційний комітет президентів України і Польщі 17 листопада, серед іншого, домовився поновити ексгумацію похованих в Україні поляків, також під час зустрічі було підтверджене спільне прагнення сторін сприяти розширенню і поглибленню міжлюдських контактів.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Польщі в Україні через повідомлення про відмову польських прикордонників пропустити на територію країни Святослава Шеремету.

Раніше сьогодні секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета повідомив, що його не пропустили прикордонники до Польщі, причин йому не пояснили.

Шеремета повідомив, що метою його поїздки у складі української групи було відвідання українського військового цвинтаря у місті Ланцут для вшанування пам’яті близько 400 українських вояків Української галицької армії та Армії Української Народної Республіки.

Офіційних коментарів польських прикордонних служб чи МЗС Польщі щодо заборони в’їзду Святославу Шереметі наразі немає.

Святослав Шеремета раніше припустив, що його прізвище може потрапити до так званого списку заборонених до в’їзду в Польщу громадян України. Польські ЗМІ з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського повідомляли, що формується список українців, яким заборонять в’їзд у Польщу через «антипольські погляди», блокування питання проведення ексгумації та реновації місць польських поховань тощо. Серед «заборонених» у ЗМІ прізвищ фігурував директор Українського Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

В МЗС України неодноразово заявляли, що в Україні немає антипольських настроїв.