США: експерт Карпентер сумнівається, що адміністрація Трампа вирішить озброювати Україну

Колишній високопосадовець в адміністрації президента США Барака Обами, який опікувався питаннями України та Росії, Майкл Карпентер, посилаючись на свої джерела у Вашингтоні, сказав «Голосові Америки», що сумнівається, що адміністрація Трампа ухвалить рішення озброювати Україну.

«Цього року оборонний бюджет передбачає 350 мільйонів для України. Це хороша сума, це більше, ніж минулого року, я сподіваюсь, що така сума буде затверджена, тому що Україні потрібна допомога. Але саме по собі рішення Конгресу надати оборонну зброю не має ніякого значення, тому що в нашій системі виконавча влада є єдиною гілкою, яка вирішує, яку зброю надавати», – заявив екс-заступник помічника міністра оборони США.

Карпентер каже, що у формальному розумінні ембарго на надання Україні зброї нема. Тим не менш, однак, є фактичне ембарго, зазначає він.

«Попередня адміністрація принципово вирішила не надсилати зброю, хоча говорячи формально – адміністрація не ухвалила ніякого рішення. Так що ця позиція стала фактичним ембарго. Не було формальної політики. І зараз нема. Але це не так важливо. Що важливо – чи Україна отримає зброю, чи ні. І, на жаль, цього поки що не сталось. Сподіваюсь, це зміниться, але я песиміст у цьому питанні», – каже Майкл Карпентер.