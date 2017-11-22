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Колапс слідства: ГПУ вже не може, ДБР ще не може | Ранкова Свобода. Частина 3
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ТОП новини
Младича засудили до довічного ув’язнення за звинуваченнями у воєнних злочинах, геноциді
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Младича засудили до довічного ув’язнення за звинуваченнями у воєнних злочинах, геноциді
22 Листопад 2017, Київ 13:58
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 22 листопада (карта)
22 Листопад 2017, 13:15
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
22 листопада
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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