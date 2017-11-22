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22 Листопад 2017, Київ 17:00
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Стрілянина у Тбілісі (аматорське відео)

Стрілянина у Тбілісі (аматорське відео)
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0:00:26
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У столиці Грузії Тбілісі триває спецоперація із затримання підозрюваних у тероризмі. За попередніми даними, один співробітник контртерористичного департаменту МВС Грузії був поранений під час спецоперації в житловому районі на околицях міста. Його доправили у лікарню. Операція почалася рано-вранці 22 листопада. За повідомленням МВС Грузії, частини спеціального призначення блокували житловий корпус, де в одній із квартир проживають «підозрювані в тероризмі». У районі проведення спецоперації чути стрілянину і вибухи.

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