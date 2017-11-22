Чехи й словаки обурені через російську статтю про окупацію, яка «допомогла Чехословаччині»

У Чехії та Словаччині обурені тлумаченням подій 1968 року, яке з’явилося на сайті російського телеканалу «Звезда». Стаття стала головною темою зустрічі президента Чехії з керівником російського уряду, яка відбулася у вівторок під Москвою.

21 листопада на сайті телеканалу «Звезда», який належить Збройним силам Росії, була опублікована стаття «Чехословакия должна быть благодарна СССР за 1968 год: история «пражской весны».

У статті, яку помітили й переказали чеські ЗМІ, мовиться про те, що окупація Чехословаччини військами Варшавського пакту в серпні 1968 року запобігла державному переворотові, відтак чехи мали б бути вдячні за це Радянському Союзові.

Публікація викликала великий резонанс у чеських політичних колах. Серед перших на публікацію відгукнувся президент Чехії Мілош Земан, який цього тижня перебуває з офіційним візитом у Росії. Статтю він назвав «вчинком божевільного з курячим мозком».

При цьому Мілош Земан попередив, що в разі, якщо російська сторона не відреагує на публікацію, це може «серйозно нашкодити чесько-російським відносинам».

Також міністр закордонних справ Чехії Любомір Заоралек назвав публікацію в російській «Звезде» «неймовірною дезінтерпретацією». На його думку, це «майже образливо, адже кожен знає, що в Чехії погляд на серпень 1968 року відносно ясний, це є те, що вже опрацьоване істориками». «Не хочемо слухати (читати), що ми в 1968 році протистояли путчу, організованому Заходом», – наголосив чеський міністр.

Речник чеського президента Їржі Овчачек повідомив, що Мілош Земан вважає публікацію статті відразу в перший день його офіційного візиту до Росії «свідомою провокацією».

22 листопада під час зустрічі Мілоша Земана з прем’єром Росії Дмитром Медведєвим чеський президент передав йому публікацію «Звезды». Як повідомляють чеські ЗМІ, Дмитро Медведєв відмежувався від змісту статті.

Російський прем’єр заявив, що публікація не відображає ставлення російської влади до подій серпня 1968 року в Чехословаччині.

При цьому він заявив, що назагал Росія не втручається в роботу ЗМІ.

Після скандалу представник каналу «Звезда» попросив вибачення у представників чеського посольства у Москві, повідомив речник Земана.

За словами Овчачека, заступник головного редактора телеканалу щиро вибачився за публікацію статті і повідомив, що за цю помилку головного редактора йому оголосять догану, а з автором статті канал «Звезда» надалі не буде співпрацювати.

Сам телеканал тим часом прокоментував появу статті твердженням, що його сайт – це «дискусійний майданчик, на якому розміщують різні погляди», які є «особистою позицією автора».

Але при цьому статтю, яка викликала широке обурення, з сайту телеканалу зняли. Тепер вона доступна тільки в архівах пошукових систем. При цьому видно, що, перш ніж зняти статтю з сайту взагалі, їй спершу «пом’якшили» заголовок, прибравши з нього слова, що «Чехословаччина має бути вдячна» за вторгнення.

Словаки теж обурені

Не залишилось осторонь і Міністерство закордонних справ Словаччини. У своїй заяві міністерство, зокрема, наголошує на спробі з боку російських ЗМІ «фальсифікувати історичні події, пов’язані з вторгненням військ Варшавського договору до Чехословаччини в 1968 році».

«Ми гостро засуджуємо всі спроби переписувати минуле і спотворювати історичну правду про цей темний розділ словацько-російських відносин», – мовиться у заяві. Вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини і подальша військова окупація були «очевидним порушенням основних принципів міжнародного права, вели до поглиблення тоталітарного режиму, порушення прав людини», наголошується в заяві словацьких дипломатів.

У ніч із 20 на 21 серпня 1968 року в Чехословаччину вторглися понад 300 тисяч військових з СРСР та інших держав Варшавського пакту. Радянський Союз таким чином зупинив демократизацію Чехословаччини, яка увійшла в історію як «Празька весна».