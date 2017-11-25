В Україні будують таку ж олігархічну державу, як у Путіна – Доній

Події Майдану були героїчними. Але користувалися ними часто негідні люди, зокрема, дехто з оточення Віктора Януковича. Таку думку висловив громадський діяч Олесь Доній з приводу четвертої річниці початку протестів у Києві. Як учасник трьох українських революцій, Доній не вважає їх поразками. Адже українці здатні вийти на Майдан й усунути негідну владу. Однак до системного відстоювання цінностей вони поки що не готові. Президента Януковича міняють на Петра Порошенка, але модель держави незмінна, стверджує Доній. Олігархат (неошляхта) в Україні міцнішає, а населення біднішає. А чим зубожіліші люди, тим легше їх розводити олігархічній владі. Це російський, путінський шлях, констатує Олесь Доній.