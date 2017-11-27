Фельгенгауер: обмін полоненими на Донбасі – піар-акція Путіна

Україна готова обміняти 306 бойовиків «ЛНР» та «ДНР» для звільнення 74 українських заручників, повідомив телеканалу «112 Україна» радник голови СБУ Юрій Тандіт. Раніше президент Росії Володимир Путін закликав бойовиків на Донбасі активізувати процес звільнення заручників. Як просувається ця справа, у програмі «Ваша Свобода» говорили координатор волонтерської групи зі звільнення полонених «Патріот» Олег Котенко, переговорник зі звільнення полонених Олег Хороших, російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.