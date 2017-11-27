Росія в окупованому Криму хоче провести в таборі «Артек» реконструкцію Нюрнберзького процесу

Офіційний сайт кримського дитячого табору повідомив, що вихованці «Артека» разом із істориками, чиновниками, юристами та представниками силових структур 28 листопада влаштують «історичну реконструкцію» одного з фрагментів Нюрнберзького процесу – суду над колишніми керівниками нацистської Німеччини.

Діти будуть виступати від імені генерального прокурора СРСР Руденка і голови трибуналу судді Джеффрі Лоуренса. Вони зачитають архівні документи зі свідченнями нацистських військових злочинів під час Другої світової війни. Хто саме виступить в ролі нацистських злочинців, представники табору не повідомляють, однак на захід запросили кілька іноземних делегацій.

«Захід спрямований на розширення знань артеківців про Велику Вітчизняну війну, зазнані втрати радянського народу і визначальну роль СРСР в перемозі над нацизмом», – мовиться в прес-релізі.

Разом із вихованцями табору в реконструкції візьмуть участь «провідні фахівці з питань Другої світової війни», а також представники Кримського юридичного інституту Академії Генпрокуратури Росії. Заявлена участь віце-президента Міжнародної асоціації прокурорів Олександра Звягінцева, відомого як автор серії бойовиків «Скіф» і «Сармат» («Русский Рембо для бізнес-леді», «Природний відбір» тощо.)

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Кілька днів тому старшокласник Новоуренгойської гімназії №1 Микола Десятниченко був учасником зустрічі російських і німецьких дітей у німецькому Бундестазі в День скорботи (його відзначають 19 листопада в Німеччині в пам'ять про жертв воєн і державного насильства). Десятниченко розповів історію солдата Георга Йоганна Рау, який брав участь у Сталінградській битві на боці вермахта, потрапив у полон, потім у табір для військовополонених і помер, коли йому виповнився 21 рік.

«Я побачив могили невинно загиблих людей, серед яких багато хто хотів жити мирно і не хотів воювати», – сказав, зокрема, Десятниченко.

Ця промова викликала бурхливу реакцію у російських чиновників і представників патріотичної громадськості. Щодо Десятниченка були спрямовані скарги до ФСБ і прокуратури зі звинуваченнями в «реабілітації нацизму», а голова комісії Громадської палати Росії з розвитку громадської дипломатії, гуманітарного співробітництва та збереження традиційних цінностей Олена Суторміна звернулася з такою ж заявою до Міносвіти Росії з вимогою перевірити гімназію, де навчався Микола Десятниченко.

«Необхідно провести детальну перевірку – хто був відповідальним за підготовку хлопчика? Якщо є бодай якесь найменше виправдання нацизму, то це обурливий і огидний факт. Куди дивилися педагоги і батьки, які допустили, що підліток засвоїв інформацію саме таким чином?» – заявила Суторміна. За словами чиновниці, «досвідчені люди» повинні були допомогти Десятниченку «розставити правильні акценти».

Табір «Артек» розташований в анексованому Росією Криму.

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