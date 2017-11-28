Особливості національного «Спрута» (огляд преси)

Газета «День» досліджувала, чому постмайданна Україна опинилася на 113-му місці зі 137 країн із найвищим рівнем організованої злочинності. Видання стверджує, що на сьогодні в українській економіці все просякнуто криміналітетом. Експерт газети, голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що практично весь великий бізнес використовує офшорні схеми, тобто уникає оподаткування в Україні. У малому бізнесі досі існує практика «кришування» криміналітетом підприємців. Торговельні точки, заклади громадського харчування, ресторани, бари досі під ковпаком у відповідних кримінальних структур, які забезпечують фізичний захист в обмін на регулярну плату. Про те, як боротися з цим явищем і чи професійно діють українські оперативники, газета розповідає в матеріалі «Особливості національного «Спрута».

Після Революції гідності від Верховної Ради очікували системного реформування країни. Адже тоді залишався соціально-економічний скелет Радянського Союзу, і потрібно було повністю змінювати правила. І, як переконує «Газета по-українськи», із більшістю завдань Верховна Рада впоралась: ухвалені пенсійна, освітня, медична реформи, втілена децентралізація. Газетярі вважають, що нинішній склад парламенту виявився прогресивнішим за всі попередні. Головне ж розчарування – це дисципліна депутатів: масові прогули, низький рівень парламентської культури, постійне порушення регламенту. До того ж, парламентарі так і не реалізували повноцінну парламентську реформу, не сформували новий склад ЦВК. Докладніше з оцінкою роботи народних обранців видання знайомить в статті «Кожна наступна Верховна Рада повинна ставати кращою».

Україна має показати себе як самостійного гравця у світі, переконує експерт газети «День». Він вважає, що державам-сусідам слід зупинитися й зрозуміти, що тут виросла нова країна. Щоб з Україною рахувалися, потрібні зусилля – не можна сидіти і просто чекати, коли інші почнуть тебе поважати, треба себе поставити, і причому поставити гідно: не влаштовувати істерики, на кшталт зривання угорського прапора з мерії Берегова. Так не стверджуються, а лише паплюжать власну репутацію, вважає експерт. Треба все робити спокійно й упевнено стояти на своїх засадах. Якщо інші народи живуть у вашій країні, звісно, вони мають вас поважати. Але, щоб вас поважали, треба щось робити у власній хаті, наголошує експерт газет у статті «Україна стане самодостатньою цивілізацією або… просто зникне».

Судова реформа, про яку так довго говорили, нарешті стає реальністю, констатує газета «Голос України». Видання публікує нові редакції низки кодексів та внесення змін до окремих законодавчих актів, які запускають судову реформу в Україні. Одним з основних нововведень ухваленого закону є визначення Верховного суду як єдиної касаційної інстанції в Україні та запровадження нового порядку розгляду ним справ. Крім цього, у судовій сфері створять єдину систему електронного судочинства. А судові процеси будуть відкриті: дозволено відеозйомку та онлайн-трансляцію. Проте це лише перша частина судової реформи. На черзі зміни в апеляційних та місцевих судах, зокрема, атестація та оновлення суддівського корпусу. Також у планах запровадження вищого суду у справах інтелектуальної власності і, можливо, антикорупційного суду.

В Україні всі роки незалежності книжка не була серед пріоритетів жодного уряду і президента. Вона була і залишається одним з елементів соціального культурного життя на задвірках, переконує експерт «Газети по-українськи». Як наслідок – активно читають сьогодні лише приблизно 150 тисяч українців. Щороку зменшується кількість бібліотек. Лише торік їх зменшилось на 200. Докладніше про це йдеться в статті «Українські закони не ставлять за мету підняти рівень нації».