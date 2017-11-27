Україна зайняла 113-е місце з 137 країн за впливом організованої злочинності на бізнес – дослідження

Україна зайняла 113-е місце з 137 країн світу за рівнем впливу організованої злочинності на бізнес.

Згідно з даними рейтингу, складеного фахівцями Всесвітнього економічного форуму і оприлюдненого 26 листопада, Україна опинилася поряд з Угандою (112-е місце) та Тринідадом і Тобаго (114-е місце).

Найбільш проблемними факторами для ведення бізнесу в Україні автори рейтингу називають інфляцію, корупцію, нестабільність політики, ставки податків і податкове регулювання.

За витратами бізнесу на задоволення запитів рекетирів і здирників з організованих злочинних груп Україна отримала індекс 3,9 за семибальною шкалою – «1» означає, що вимагання призводить до величезних витрат підприємців, а «7» – не викликає витрат.

Лідерами антирейтингу стали Сальвадор (137), Гондурас (136) і Венесуела (135). Найбільш низький рівень впливу організованої злочинності на бізнес зафіксовано у Фінляндії (1 місце), Норвегії, Омані, Ісландії та Сінгапурі, які отримали найвищі бали.

Експерти складали рейтинг на підставі даних за 2016-2017 роки.

Водночас, за версією Світового банку Doing Business, Україна поліпшила свої позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу на чотири позиції і піднялася на 76-е місце із загалом 190. За цими даними, Україна продемонструвала зростання, зокрема, за такими пунктами: «отримання дозволів на будівництво», «захист міноритарних інвесторів» і «сплата податків».