Україна піднялася на 4 позиції в рейтингу Світового банку Doing Business

Україна поліпшила свої позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу за версією Світового банку Doing Business на чотири позиції і піднялася на 76-е місце із загалом 190. Щорічний рейтинг був оприлюднений 31 жовтня.

Україна опинилася між Бутаном (75-е) і Киргизстаном (77-е місце).

За даними експертів Світового банку, Україна продемонструвала зростання, зокрема, за такими пунктами: «отримання дозволів на будівництво», «захист міноритарних інвесторів» і «сплата податків». Загалом рейтинг Світового банку складається за 10 критеріями.

Минулого року Україна посіла 80-е місце в рейтингу, піднявшись на три позиції порівняно з попереднім роком.

Очолюють нинішній рейтинг Нова Зеландія, Сінгапур, Данія, на останніх місцях – Венесуела, Еритрея, Сомалі.

Росія в нинішньому рейтингу піднялася на 35-у позицію.

Мінекономрозвитку раніше прогнозувало, що Україна може піднятися в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business 2018 на 10 позицій – до 70-го місця, що потенційно може приносити до країни щороку додатково мільярд доларів інвестицій.

Раніше про те, що Україна піднялась у рейтингу Doing Business, заявляв президент Петро Порошенко.