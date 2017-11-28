Жінки збагачують армію різноманіттям думок – бригадний генерал Збройних cил США

Армії та загалом сектору безпеки не обійтись без жінок, переконана бригадний генерал, заступник директора протиракетної оборони Європейського командування Збройних сил США Доун Дескінс. За її словами, військовий, у першу чергу, має бути професіоналом – і це не стосується його статі. Після 1970-х років у Збройних cилах США почались серйозні трансформації. Як наслідок, значно більше жінок почали захищати свою країну. В інтерв’ю Радіо Свобода Доун Дескінс розповіла, що стало стимулом для таких змін.

– Тоді я була дуже молодою, тому знаю про це зі слів інших. Багато в чому на трансформації вплинуло те, що Сполучені Штати вийшли з війни у В’єтнамі, і ми перейшли на контрактні Збройні сили, тобто всі, хто вступав до лав армії? мав робити це з власної волі. До того у США був призов.

І коли Збройні cили переорієнтувались на роботу з людьми, які добровільно готові служити, думаю, стало очевидно, що потрібно розширити коло людей, які можуть працювати на військових спеціальностях.

Але думаю, з’явилось також розуміння, що жінки також беруть участь в обороні, вони стали досить активними на той час. Проте вони не могли проявляти себе уповні, адже були певні обмеження.

Тож зміна правил щодо участі жінок в житті армії стала способом розшири ці рамки.

– Чому важливо мати в армії не лише чоловіків, а й жінок?

Дуже важливо, щоби Збройні cили відображали погляди усього суспільства. А громадяни певної країни – це і чоловіки, і жінки. І жінки хочуть служити своїй країні, як і чоловіки

– Думаю, дуже важливо, щоби Збройні cили відображали погляди усього суспільства. А громадяни певної країни – це і чоловіки, і жінки. І жінки хочуть служити своїй країні, як і чоловіки.

Тож це сприяє, як я це називаю, різноманіттю думок. Якщо усі в армії думатимуть однаково – результат її дій буде завжди однаковим. Але якщо розширити коло тих, хто до неї належить, результати будуть кращими. Ми прослідкували, що це правило працює в бізнесі, і перенесли його на сектор оборони.

– Зараз в Україні менше ніж 10% жінок-військовослужбовців, а ті, що є, часто скаржаться на гендерні стереотипи. Дійсно, частина суспільства переконана, що це робота лише для чоловіків. Ці упередження слід долати, чи вони самі зникнуть, коли жінок в обороні стане більше?

– Думаю, люди тоді змінюють думку, коли бачать, як все відбувається і працює на практиці. Такі погляди… я би сказала, у кожній армії вони трохи присутні. Проте щойно ви збільшуєте права жінок служити – автоматично сприяєте тому, що люди відмовлятимуться від упереджень.

А інколи ставлення змінюється, коли дивишся на свою сестру, дочку: хочеться, щоби вони мали такі ж можливості, як наші сини і брати.

– Під час свого виступу на конгресі Ви говорили про те, що складно врегулювати питання вагітності і виховання дитини для жінок-військовослужбовців. Які ще виклики є?

Проблеми є з тим, щоби поєднувати роботу та родину, але це стосується як жінок, так і чоловіків

– Проблеми є з тим, щоби поєднувати роботу та родину, але це стосується як жінок, так і чоловіків. Ми у Сполучених Штатах почали особливо це відзначати з 2001 року. І, мабуть, це не стільки питання статі, скільки питання сім'ї.

– Як Вас змінила служба як особистість?

– Ну, по-перше, я стала старшою. Але якщо серйозно, будь-який довід нас змінює. Мені пощастило служити з найкращими чоловіками і жінками, які присвятили себе Збройним силам. А такі знайомства завжди тебе змінюють. Мене щодня вражає, як молоді хлопці та дівчата роблять просто фантастичні речі.