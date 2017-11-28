У Білорусі через зламані Twitter-акаунти «поліції оголосили в розшук Путіна»

28 листопада вранці на Twitter-сторінці проекту «Перехоплення» («Перехват») мінської міліції почали з’являтися твіти, що, схоже, свідчать про злам акаунта: у них «оголошують в розшук» Володимира Путіна.

Перший, невластивий цьому акаунту твіт – кліп на пісню групи Dzieciuki «Хлопцы-балаховцы» (пісня про антибільшовицьку боротьбу початку XX століття) – з’явився о 8:15 ранку.

А днем раніше, у понеділок, 27 листопада, подібні повідомлення про «розшук Путіна» і хештегом #ЖивеБеларусь з’явилися на Twitter-сторінці Могильовського УВС. Тоді МВС визнала злам. Доступ до акаунту міліціонери відновили протягом менш ніж двох годин.

«Міліцейський» Twitter зламували також під час навчань «Захід-2017»: акаунт Гомельського УВС повідомляв тоді, що оперативники нібито затримали трьох російських військових, які, мовляв, зґвалтували неповнолітню місцеву дівчину. Це виявилося фейком. Тоді повідомлення не супроводжувалися хештегом #ЖивеБеларусь, і за стилем не було схоже на нинішні злами.

За такий злам, згідно з білоруськими законами, може загрожувати до двох років в’язниці як за «несанкціонований доступ до комп’ютерної інформації» (ч.2 ст. 349 КК) Білорусі) або навіть до 5 років в’язниці за «комп’ютерний саботаж» (ст. 351 КК Білорусі).

Оригінал матеріалу — на сайті Білоруської служби Радіо Свобода