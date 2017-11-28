За що ФСБ видворила з Росії польського історика?

Російська влада без пояснення причин зажадала від польського історика Генріха Глембоцького терміново покинути Росію. За кілька днів до цього співробітник Інституту національної пам'яті Польщі прочитав лекцію про «польську операцію» НКВС. За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, «Кремлю невідомо про видворення Глембоцького». МЗС Польщі в понеділок висловило протест у зв'язку з видворенням історика, посол Польщі в Москві передав відповідну ноту до Міністерства закордонних справ Росії. Пізніше офіційний представник російського МЗС Марія Захарова пояснила, що Глембоцького видворили з Росії у відповідь на дії Польщі.

«Підтверджуємо факт видворення з Росії громадянина Польщі Глембоцького – співробітника польського Інституту національної пам'яті. Хотіли б нагадати, що 11 жовтня польська влада за абсурдними звинуваченнями видворила з Польщі російського вченого-історика, який займався там викладацькою діяльністю. Заходи, вжиті щодо Глембоцького, є відповіддю на цей недружній акт», – написала вона.

Професора Новосибірського державного технічного університету Дмитра Карнаухова було депортовано з Польщі у жовтні. Вченого-історика звинуватили в роботі «на користь ворожої держави». Офіційний представник агентства внутрішньої безпеки Польщі заявив, що Карнаухов брав участь у так званій «гібридній війні проти Польщі» і активно підтримував контакти з російськими спецслужбами.

Польський учений Генріх Глембоцький, висланий з Росії, є доктором наук, науковим співробітником Ягеллонського університету та Інституту національної пам'яті Польщі. Він перебував у Росії з 14 листопада 2017 року. 22 і 23 листопада Глембоцький провів відкриті лекції в офісі петербурзького відділення «Меморіалу» і Польському інституті в Санкт-Петербурзі, присвячені долі поляків і річниці «польської операції» НКВС під час Великого терору 1937-1938 років.

Його затримали у Москві 24 листопада, коли він виходив з поїзда, вручивши постанову ФСБ, в якій йшлося про те, що він повинен покинути територію Росії впродовж 24 годин.

«Рішення ФСБ без вказівки фактичної причини видворення та можливості її опротестувати означає одночасно заборону на новий в'їзд до Росії, а отже, і блокування доступу до архівів», – сказано в повідомленні Інституту національної пам'яті Польщі.

Генріх Глембоцький, який уже повернувся до Польщі, розповів про обставини і можливі причини свого затримання:

– Ця історія дуже несподівано вразила мене, і, звичайно, я до сьогодні не можу зрозуміти, чому це сталося. Навряд чи теми моїх досліджень можуть бути загрозою для Російської Федерації, адже вони, в принципі, стосуються XIX століття – першої половини XX століття.

Я просив і вимагав уточнити, які були приводи. Вони відмовилися пояснити. Чи можуть мої наукові інтереси впливати на це рішення, я можу тільки здогадуватися

Коли мене затримали й читали постанову ФСБ, я просив і вимагав уточнити, які були приводи. Вони відмовилися пояснити. Чи можуть мої наукові інтереси впливати на це рішення, я можу тільки здогадуватися.

– У Вас немає претензій до польських спецслужб, які росіянина-історика видворили? Можливо, якщо б цього не сталося, то і Вам би не помстилися таким чином?

– Вибачте, якщо я порушив закон чи зробив щось шкідливе, прошу просто пояснити, що таке сталося. Я про історію з російським істориком дізнався лише тепер, під час його видворення я працював у паризьких архівах у Франції.

– Вам заборонили в`їзд до Росії на один рік. Через рік Ви повернетеся до Росії чи ні?

Дослідження в російських архівах – це майже чверть століття, я приїжджаю сюди і працюю з 1993 року. Я маю намір повернутися і працювати

– Дослідження в російських архівах – це майже чверть століття, я приїжджаю сюди і працюю від 1993 року. Я маю намір, як тільки буде можливість і, звичайно, якщо це буде безпечно, повернутися й працювати. Але те, що ви сказали, що це тільки один рік, – це звучить неймовірно. Працівники ФСБ представили це немов до кінця мого життя заборона на в'їзд до Росії.

Цінністю моїх робіт досі було те, що вони ґрунтуються на найважливішому архівному та оригінальному матеріалі

​– Те, що Ви найближчим часом не зможете поїхати до Росії, мабуть, негативно вплине на процес Ваших досліджень?

– Це має для мене величезне значення. Я, звичайно, можу писати, але цінністю моїх робіт досі було те, що вони ґрунтуються на найважливішому архівному та оригінальному матеріалі.

За матеріалами спецпроекту «Настоящее время» та Російської служби Радіо Свобода